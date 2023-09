Movimento Verde Amarelo marca presença em Belém para acompanhar a Seleção Brasileira; vídeo

A Seleção Brasileira joga, lá está a galera do MVA, o Movimento verde e Amarelo. Em Belém, a turma do MVA estará fazendo mais uma vez a festa na partida entre Brasil x Bolívia, hoje, ás 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas antes, no “esquenta” para o jogo, a galera do MVA estará em um bar, na Avenida Augusto Montenegro, a partir das 16h

O famoso “esquenta”, evento tradicionais em jogos de futebol, terá como palco Belém. A turma do MVA irá reunir para resenhar e aproveitar aquela combinação que é churrasco e futebol. Em seguida os torcedores partirão para o mangueirão, local da partida entre Brasil x Bolívia.

O MVA ficou reconhecido mundialmente com músicas irreverentes que fazem referência à Seleção e seus adversários, além de provocações aos eternos rivais a Argentina.

Serviço

Dia: 8 de setembro

Horário: a partir das 16g

Local: Pai d’Égua Steak Beer