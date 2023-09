Paysandu: Contra o Amazonas, zagueiro Naylhor leva soco no rosto e tem sangramento; vídeo

O Paysandu venceu o Amazonas por 1 a 0, neste sábado (9), na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. O clube paraense somou três pontos, em um jogo tenso, que terminou com o zagueiro Naylhor agredido.O Paysandu informou que o jogador foi agredido pelas costas, durante a partida., mas não informou de onde partiu a agressão. No vídeo, Naylhor aparece sangrando.

ASSISTA

VEJA MAIS

Com a vitória, o Paysandu soma agora quatro pontos na tabela do quadrangular. O próximo adversário do Papão será o Botafogo-PB, no domingo (17), às 16h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.