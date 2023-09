Paysandu divulga nota oficial em que repudia agressões contra jogador e preparador físico

Em nota oficial, publicada no Instagram, o Paysandu Sport Club informou que “repudia veementemente as agressões praticadas de forma covarde contra o atleta Naylhor e contra o preparador físico Thomaz Lucena”, durante o segundo tempo da partida diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, disputada na tarde deste sábado (9).

Ainda segundo o clube, Naylhor foi atacado com um soco pelas costas na região do nariz. O zagueiro será submetido a exames para verificar se houve fratura na região. Também pelas costas, Thomaz Lucena levou um soco próximo da boca.

O Paysandu Sport Club reitera que jamais irá coadunar com quaisquer atos violentos e não vai medir esforços, por seu Departamento Jurídico, para que, ao final, os responsáveis sejam punidos pelas autoridades competentes.