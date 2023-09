Paysandu: Após levar soco, zagueiro Naylhor fratura o nariz e fica fora dos treinos por cinco dias

A agressão sofrida pelo zagueiro Naylhor, durante a partida contra o Amazonas-AM, no último sábado (9), em Manaus, resultou em uma fratura no nariz. A informação foi confirmada pelo Paysandu em seu site oficial. O jogador ficará cinco dias afastado dos treinamentos e corre o risco de ficar de fora do jogo contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (17), às 16h, no Mangueirão em Belém, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C.

(Matéria em atualização)