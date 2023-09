Paysandu: Guilherme dos Anjos avalia vitória fora de casa e elogia estreia do volante Alencar

O Paysandu saiu de campo com os três pontos neste sábado (9), ao vencer o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, gol do atacante Mário Sérgio. O triunfo deixou o Papão com quatro pontos no quadrangular final, uma posição confortável, já que recuperou os pontos perdidos no empate diante do Volta redonda-RJ, em Belém. Guilherme dos Anjos, auxiliar e do Papão e filho de Hélio dos Anjos, foi quem comandou o time bicolor, já que Hélio dos Anos cumpriu suspensão. Guilherme dos anjos avaliou o setor defensivo, elogiou bastante a postura tática da defesa, além de citar a estreia do volante Alencar.

“Mostramos bem o que foi o trabalho da semana. O adversário conseguiu a posse de bola partir do momento em que fizemos o gol, porém no segundo tempo conseguiu se jogar ao ataque e nós soubemos fazer o que projetamos na semana, que era sair na frente no jogo, conseguiria pressionar o adversário, foi assim o gol e fomos felizes defensivamente quando o torcedor do Paysandu não está acostumado, mas precisamos jogar futebol com a bola e sem a bola e hoje, sem a bola, conseguimos ser felizes”, disse.

Guilherme dos Anjos afirmou que o sistema defensivo do Paysandu teve um comprometimento enorme e, que tudo isso, foi repassado e analisado durante os treinos da semana.

“O adversário conseguiu se impor taticamente com a posse de bola, mas não conseguiu se impor grandes lances de perigo contra a gente, foi chutes de longa distância, um cruzamento perigoso. Acima de tudo fizemos um jogo de comprometimento tático defensivo e ficamos felizes com isso”, comentou.

Alencar

A estreia do volante Alencar no Paysandu foi além das expectativas. O jogador foi bastante elogiado por Guilherme dos Anjos, que revelou uma característica do atleta e que “bate” com o que a comissão técnica acredita que seja o ideal para o time.

“Tivemos a felicidade de captar o Alencar. Tivemos uma orientação específica sobre ele e gostamos muito de volantes com a característica dele, pedimos para que ele transferisse o que ele faz nos treinamentos para o jogo, pois ele chegou tomando conta. É legal isso, ele é um garoto, ele precisa ser moldado em vários aspectos, ele saiu no seu limite físico, não está acostumado com a intensidade que impomos no jogo, mas ele tem aquilo que gostamos no volante, ele faz o adversário sentir dor no bom sentido”, finalizou.