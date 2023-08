Paysandu flerta com o acesso

Um time que consegue virar um jogo contra o Náutico, um rival direto, depois de está perdendo em casa por 2 a 0 e sendo vaiado pelo torcedor, consegue sim passar o recado que está preparado para conseguir o tão esperado acesso pelo torcedor. A atmosfera criada na Curuzú entre torcedor e time, precisa ser um caminho sem volta, principalmente nos jogos em casa. Para os que acreditam que com 29 pontos, um time classifica, a partida contra o Pouso Alegre mais uma vez na Curuzú, vai só carimbar a vaga para a próxima fase. O resultado de ontem, precisa ser dividido entre Hélio dos Anjos e seus jogadores. Se todo resultado estava relacionado só ao Hélio, ontem o grupo conseguiu responder e também ser destacado na vitória. A classificação está próxima.

Tem é que agradecer Leão

Chegando aos 21 pontos e apontado como livre do rebaixamento, o Remo não pode lamentar não. Precisa levantar as mãos para o céu e agradecer por não ter descido de divisão. Esse não é um pensamento pequeno não, para um time com a torcida e investimento que possui. O ano foi de decepções, fracassos e erros até infantis em contratações. No futebol quando se acredita que está fazendo tudo certo, muita das vezes dá errado, imagina como poderia ter acabado o ano para o Clube do Remo. Claro que o torcedor não só assiste o futebol com o coração, não aceitará de forma alguma agradecer e muito só pelo não rebaixamento. Mas quem esse ano sofreu, com tanto jogador ruim e um mundo de ilusão contado por treinadores e executivo, já está bom sim.

Momento de todos crescerem

Esse jogo da seleção brasileira em Belém no dia 8 de setembro, será uma chance de vários atores e organizações locais, terem acesso a organização da CBF, Conmebol e Fifa e darem um passo adiante. Muitas das vezes coisas simples, mas que ainda estamos muito distantes e não por falta de recurso, mas por falta de conhecimento e até atitude. A FPF precisa entender de uma vez por todas, que ela é a instituição maior do nosso futebol e que precisa proporcionar aos clubes, imprensa e torcedores o melhor possível. Algo muito relevante, é que o presidente tem tido acesso ao de melhor, quando esteve na Copa do Catar, chefiando a delegação brasileira fora do país, fora os eventos da CBF. Empregar organização e logística, será o maior legado sim.

Apito final

É muito interessante a carona que os dirigentes pegam, após o jogo, quando a vitória ocorre. São todos vistos jogando beijinhos aos torcedores de dentro do campo. Algo impossível de ocorrer, quando se escondem do torcedor nos momentos difíceis.

Vinícius sempre foi referência no gol do Remo, referência como profissional, o Remo deve muito ao jogador. Esse deve muito, faz parte do futebol, mas sabemos que uma mão lava a outra. Mas vai chegando o momento de se despedir. É preciso ser sábio.

Os bondes armados para saírem de Belém para acompanhar os jogos entre Flamengo e Fluminense que muitos acreditavam que iriam ocorrer pela Libertadores vão ficar para uma próxima oportunidade. Agora vamos aguardar uma final brasileira.