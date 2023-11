Traves, vestiários, gramado e sistema de irrigação, confira fotos do CT do Paysandu

A diretoria do Paysandu trabalha para entregar o primeiro campo do Centro de Treinamento Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. A inauguração está marcada para o dia 2 de dezembro e contará com jogo festivo com atletas que atuaram na Libertadores de 2003.

O clube terá um campo que contou com ajuda direta do torcedor, que contribuiu com doações ao longo dos anos para que o primeiro gramado do CT saísse do papel. A grama foi plantada no final do mês de agosto e o clube visa entregar um novo campo no início de 2024.

VEJA AS FOTOS DO CT DO PAYSANDU

ct do paysandu

As traves do campo já chegaram ao CT e serão instaladas nos próximos dias. O gramado contará com uma estrutura próxima, de um vestiário de containers, para que o local seja utilizado de imediato.

A inauguração do novo campo do CT do Paysandu será aberta à torcida, que pode comprar a camisa do CT, no valor de R$30 para sócios-torcedores adimplentes e R$60 para não sócios. As camisas estão disponíveis para compra aqui e todo o valor arrecadado será para as obras do CT do Papão.