Paysandu promete inauguração festiva e lançamento de camisas durante entrega do CT

Em ritmo de trabalho intenso, a primeira fase do Centro de Treinamento Raul Aguilera está prestes a ser concluída. A entrega está programada para a manhã do dia 2 de dezembro, marcando a inauguração do primeiro campo de futebol.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Para celebrar a conquista, ex-jogadores que participaram da memorável campanha na Copa Libertadores da América, em 2003, estarão presentes para a disputa de um jogo comemorativo contra um time de sócios e colaboradores. Além disso, haverá o lançamento de uma camisa especial em homenagem ao CT, bem como a apresentação do novo uniforme de treino da coleção 2024.

As traves serão instaladas nos próximos dias. (Ascom Paysandu)

Os sócios adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor terão a oportunidade de adquirir antecipadamente a camisa do CT Raul Aguilera por R$ 30, um valor promocional, antes que o preço normal de R$ 60 entre em vigor. A compra pode ser realizada online, através deste link, ou diretamente nas lojas Lobo.

SAIBA MAIS



Segundo o presidente Maurício Ettinger, a inauguração do centro é um dos momentos mais significativos para o Paysandu nos últimos tempos, graças ao comprometimento da diretoria do clube e apoio da torcida.

"Sem dúvida, este marco elevará nosso patamar e aprimorará nossas condições de trabalho no futebol. Agradeço imensamente a todos que colaboraram para transformar esse sonho em realidade", disse.

Obras aceleradas no CT bicolor. (Ascom Paysandu)

Vários ídolos já confirmaram presença, incluindo nomes como Marcão, Rodrigo, Gino, Luis Fernando, Sandro, Jobson, Jorginho, Robgol, Ronaldo, Sérgio, Albertinho, Vélber, Lecheva, Vandick, Vanderson e Zé Augusto. Eles vestirão os novos uniformes de treino da coleção 2024 da marca Lobo para disputar o jogo festivo.

A programação terá início às 9h, com uma apresentação do grupo musical Samba Papão, seguida pelo jogo festivo e a presença de um DJ.