Paysandu fará pré-temporada em Barcarena e depois tem treinos programados no CT; saiba cronograma

O Paysandu já tem local definido para iniciar a pré-temporada de 2024: será o município de Barcarena, no nordeste do Pará. De acordo com a assessoria de comunicação bicolor, o clube deverá ficar alguns dias no interior antes de regressar para Belém, onde realizará a parte final da preparação para o Campeonato Paraense.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Ainda segundo a assessoria do clube, na capital do Pará, os treinos serão realizados no Centro de Treinamento Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém. A inauguração do primeiro campo da estrutura será ainda neste ano, no dia 2 de dezembro.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal no dia 15 de outubro, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou que a reapresentação dos jogadores vai ocorrer entre os dias 10 e 15 de dezembro. Inicialmente, estão previstas atividades no próprio estádio da Curuzu. A ideia é que os jogadores partam para Barcarena no final do mês ou início de dezembro.

Vale ressaltar, também, que o Campeonato Paraense desta temporada deve começar um pouco mais cedo. De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, o principal torneio do estado está previsto para iniciar no final de semana dos dias 13 e 14 de janeiro. Inclusive, o congresso técnico da competição deve ocorrer já no mês de novembro.

O Paysandu entrará na temporada de 2024 com bastante expectativa. Depois de conseguir o acesso à Série B do Brasileirão, a equipe terá um calendário cheio na próxima temporada. Além do torneio nacional, o Bicola disputará o Parazão, a Copa do Brasil e a Copa Verde.