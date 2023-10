Volante do Botafogo-PB e ‘carrasco’ do Paysandu na Série C é alvo do Bicola para 2024; confira

A Série C do Campeonato Brasileiro terminou há menos de um mês, mas o Paysandu já está de olho na montagem do elenco que vai disputar a Segunda Divisão no ano que vem. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o clube bicolor tem como um dos alvos de contratação o volante Netinho, de 25 anos. O jogador defendeu o Botafogo-PB na temporada de 2023.

Sobre a possível transferência, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a presidência do Paysandu. No entanto, até o momento, a reportagem ainda não obteve retorno.

Histórico

Caso seja contratado pelo Papão, Netinho disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez na carreira. Nesta temporada, ele atuou em 19 partidas pela Terceirona, marcando dois gols. No entanto, até o momento, somente acumula passagens por clubes de menos tradição no futebol brasileiro.

Revelado na base do Botafogo-RJ, em 2012, Netinho atuou em vários clubes do interior de estados do sudeste. Entre eles estão o Bangu-RJ, Rio Claro-SP, Jabaquara-SP, Portuguesa-RJ, e Ipatinga-RJ. Na carreira, o jogador acumula, segundo a plataforma oGol, 69 jogos e cinco gols.

Carrasco bicolor

Netinho marcou poucos gols enquanto defendeu as cores do Botafogo-PB. No entanto, um deles foi justamente diante do Paysandu, possível novo destino em 2023. O tento foi registrado na partida entre as equipes pela primeira fase da Terceirona.

O placar terminou com vitória do Belo por 3 a 2, mas teve várias reviravoltas. O Papão saiu na frente do placar, mas tomou a virada, em partida marcada por falhas do goleiro Gabriel Bernard.