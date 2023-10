Meia e zagueiro que subiram para a Série B com o Paysandu fecham com clube carioca

Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro 2024, alguns jogadores deixaram o Paysandu e, já estão de equipe nova para a disputa da próxima temproada. A Portuguesa-RJ, que irá disputar a elite do futebol carioca no ano que vem, já iniciou seu planejamento e anunciou as contratações do meia Nenê Bonilha e também do zagueiro Rodolfo Filemon, para a competição estadual. Ambos estiveram na conquista do acesso do Papão.

VEJA MAIS

O anúncio foi realizado nas redes sociais da Lusa, que chegou a disputar o acesso à Série C deste ano, porém, acabou ficando pelo caminho, ao perder para o Caxias-RS, em casa, pelo placar de 1 a 0. Nenê Bonilha, de 31 anos, realizou 11 jogos com a camisa do Paysandu e marcou um gol. Antes do clube paraense, o jogador defendeu as cores do Corinthians-SP, Avaí-SP, Fortaleza-CE, Cuiabá-MT, São Bento-SP, Santo André-SP e Tombense-MG, além de ter jogador em Portugal, pelas equipes do Nacional e Vitória.

VEJA MAIS

A Lusa também terá o zagueiro Rodoldo Filemon no elenco 2024. Anunciado como “xerife” nas redes sociais, Filemon esteve no grupo que conquistou o acesso pelo Paysandu e participou de 16 jogos do clube na temporada 2023. Antes de jogar no Papão, o defensor passou pelo São Carlos-SP, Juventus-SP, Grêmio Prudente-SP, Santos-SP, Confiança-SE, Operário-PR e Novorizontino-SP, onde disputou a Série B em 2021.