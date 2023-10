Paysandu tenta retorno de dois atletas que tiveram os contratos rescindidos; confira

O Paysandu deu início ao processo de reformulação do elenco para a temporada 2024, que marca o retorno à Série B, com algumas rescisões. No entanto, pelo menos dois atletas dos que saíram fazem parte dos planos, de acordo com o que a equipe de O Liberal apurou com uma fonte interna do clube: o lateral-esquerdo Kevyn e o volante Alencar que o clube ainda anunciará oficialmente - estão na lista de renovações do técnico Hélio dos Anjos.

As rescisões de Kevyn e Alencar ocorreram para que voltem ao Retrô-PE, clube que emprestou ambos ao Papão. Com as saídas foram em comum acordo, o Paysandu não precisa continuar pagando para manter os dois no elenco. Porém, o clube já negocia com a equipe pernambucana para trazer o lateral e o volante para 2024.

Kevyn disputou 12 partidas com a camisa bicolor, a primeira delas no Re-Pa da Série C, na 13ª rodada. A última foi a derrota para o Volta Redonda, que sacramentou o acesso à Série B. O jogador chegou como opção para a lateral-esquerda e conquistou a confiança de Hélio.

Já Alencar foi contratado na reta final da Série C. O que não impediu que o volante chegasse e conquistasse logo a titularidade no meio-campo. O jogador foi titular nos quatro jogos que fez com a camisa do Bicola na Terceirona.