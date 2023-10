Mais um: Paysandu continua dispensa de atletas e anuncia a saída de Kevyn

O Paysandu anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (26), a rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Kevyn.

A dispensa do atleta acontece logo após as renovações de contrato do técnico Hélio dos Anjos e do executivo de futebol Ari Barros, confirmando o interesse do departamento de futebol em iniciar as mudanças e adequações no elenco que terá pela frente em 2024 a Série B do Campeonato Brasileiro.

Kevyn disputou 12 partidas com a camisa bicolor, a primeira delas no Re-Pa da Série C, na 13ª rodada. A última foi a derrota para o Volta Redonda, que sacramentou o acesso à Série B.

De acordo com o informado através de sua assessoria de imprensa, o clube acertou, em comum acordo com o Retrô-PE, a antecipação da rescisão do contrato de empréstimo do lateral-esquerdo.