Paysandu dá início às rescisões e zagueiro é o primeiro a deixar o clube; confira

O zagueiro Wesley é o primeiro jogador a deixar o Paysandu ao fim da campanha na Série C. Enquanto a diretoria levanta nomes no mercado e começa a negociar com quem desejar renovar para o ano que vem, o defensor teve o contrato encerrado. A rescisão, inclusive, já está publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde a última quarta-feira (25).

> Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Wesley, de 31 anos, chegou ao Paysandu em agosto deste ano para reforçar a defesa. O jogador foi contratado após a lesão do capitão do Papão, o zagueiro Paulão, que se lesionou gravemente dias antes, na vitória por 4 a 2, de virada, sobre o Náutico. Com uma opção a menos no setor defensivo, o Bicola decidiu ir ao mercado.

VEJA MAIS

Antes de chegar ao Paysandu, Wesley estava no Maringá-PR, clube que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2023. Na chegada, o jogador precisou encarar a concorrência de Wellington Carvalho, Wanderson, Naylhor e Rodolfo Filemon. Os dois primeiros venceram a disputa pela preferência do técnico Hélio dos Anjos.

Pelo Papão, Wesley fez apenas uma partida. Na última rodada da primeira fase, o Papão foi a campo com time misto para encarar o Confiança e perdeu por 1 a 0, no Estádio Batistão. Após a partida, Wesley sequer ficou no banco de reservas nas partidas posteriores da equipe alviceleste.