Paysandu: Ari Barros aponta necessidade de reforçar a comissão técnica; confira

Após acertar a renovação, o executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, admitiu algumas áreas que o Papão precisa melhorar para crescer como clube. De acordo com o dirigente bicolor, um exemplo disso é a necessidade de completar a comissão técnica com mais alguns profissionais.

"Hélio [dos Anjos] já falou que tem interesse em trazer um coordenador técnico. Acredito que precisamos também implantar um coordenador científico, também um analista de mercado para estar ali com o Hugo, analisando estudando. Porque por mais que eu tenha um banco de dados gigante, que assisto muitos jogos, precisamos deste profissional para que observe, estude, para que assim o clube se fortaleça, se profissionalize e cresça cada vez mais", afirmou Ari.

O Paysandu conquistou o acesso à Série B e continua o planejamento para 2024. Após as renovações com Ari e com o técnico Hélio dos Anjos, o Papão tenta avançar no processo de profissionalização do futebol do clube.