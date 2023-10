Paysandu divulga imagens do CT e obra recebe vestiários e banheiros feitos de containers; vídeo

O Paysandu divulgou, nesta quarta-feira (25), imagens do centro de treinamento do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, na região metropolitana de Belém. A grande novidade da obra é a instalação de uma nova estrutura de vestiários e banheiros. Os ambientes ainda não são definitivos e funcionam em containers.

Em entrevista exclusiva, concedida na última semana, o diretor do CT, André Martha Tavares, disse que pretende deixar o primeiro campo de jogo pronto para uso até dezembro. O espaço será fundamental nas atividades bicolores visando a Série B do Brasileirão.

As obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera iniciaram em 2016, ainda na gestão do presidente Alberto Maia. No entanto, os trabalhos pararam nos mandatos seguintes e foram retomados apenas em 2019.

A construção do centro de treinamento está em sua segunda fase. O CT terá ao todo cinco campos de futebol, um campo para treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde e um prédio administrativo.