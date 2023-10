Paysandu anuncia rescisões com quatro atletas; veja a lista

Além da saída do zagueiro Wesley, o Paysandu anunciou as saídas de mais três atletas, nesta tarde de quinta-feira (26). O zagueiro Rodolfo Filemon, o volante Lucas Paranhos e o atacante Mirandinha não farão parte do elenco da temporada 2024 do Papão. Nenhum deles conquistou a confiança do técnico Hélio dos Anjos, na briga pela titularidade durante a campanha do acesso à Série B.

De acordo com o Paysandu, o clube entrou em acordo com Filemon e Paranhos para a antecipação das suas rescisões contratuais. Já nos casos de Wesley e Mirandinha - emprestados pelo Maringá-PR -, o Papão divulgou que acordou o fim das cedências de ambos com o clube paranaense.

Especialmente no início da temporada, Rodolfo Filemon chegou a ter momentos importantes na equipe, sendo titular em algumas partidas. No total, fez 16 jogos pelo Papão, mas perdeu espaço com a chegada de Hélio dos Anjos.

Já Lucas Paranhos e Mirandinha não tiveram tantas oportunidades. O primeiro fez apenas uma partida com a camisa bicolor, enquanto o segundo entrou em dois jogos da Terceirona.

Veja a nota do Paysandu Sport Club

O Paysandu agradece aos jogadores pelos seus serviços prestados.