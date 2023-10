Paysandu: presidente confirma projeto de nova academia na Curuzu e Centro de Saúde no CT

O Paysandu conquistou o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024 e planeja mudanças na estrutura do clube. Esse pedido faz parte de uma série de mudanças solicitadas pelo técnico Hélio dos Anjos, que pediu uma atenção especial da agremiação em vários segmentos que envolvem o departamento de futebol do clube. Uma das mudanças que irá ocorrer é que o Paysandu terá uma nova academia e um centro de saúde, que contemplará o Estádio da Curuzu e também o Centro de Treinamento Raul Aguilera.

A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, ao O Liberal. O mandatário alviceleste falou sobre o pensamento que o clube possui em relação a estrutura oferecida aos jogadores e a importância em ter uma academia mais equipada e, que facilite e ajude o clube na disputa da Série B.

“Estávamos estudando se ampliamos a academia da Curuzu ou movíamos a construção da academia do Centro de Treinamento. Tudo será feito através de parcerias e patrocínios. Curuzu terá a academia e o Centro de Treinamento academia com Centro de Saúde”, disse.

O clube bicolor é o único representante do Estado na Série B do Brasileiro de 2024 e, aos poucos tenta mudar o cenário e dar estrutura aos atletas e membros da comissão técnica, além de um suporte maior, com um centro de saúde, que pode evitar contusões de jogadores e possibilitar um tratamento melhor, contínuo e que pode acelerar retorno de atletas em caso de lesões. O Centro de Treinamento, que foi adquirido em 2016, terá um campo entregue no mês de dezembro e já iniciou a drenagem de um novo campo, que deve ser entregue no mês de março. Nesta semana o clube iniciou a obra de vestiários e banheiros de containers.