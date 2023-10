Paysandu anuncia rescisão de Nicolas Careca; confira os detalhes

O Paysandu anunciou a saída do atacante Nicolas Careca, na tarde desta segunda-feira (30). O jogador, de 26 anos, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Bicola, nesta temporada. A rescisão de contrato do atleta faz parte planejamento bicolor, que já está em andamento, com o foco na temporada 2024.

> Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Nicolas Careca chegou ao Paysandu em junho deste ano, como reforço para o então técnico bicolor Marquinhos Santos. Contratado como centroavante, o jogador foi utilizado na ponta, tanto por Marquinhos quanto por Hélio dos Anjos, atual treinador do clube da Curuzu.

VEJA MAIS

Pelo Paysandu, Careca atuou em 14 partidas e marcou apenas dois gols. O jogador se destacou por ser combativo no ataque, tentando ganhar duelos e abrir espaço, especialmente para o artilheiro bicolor no ano, Mário Sérgio, e para os meias que chegavam à área adversária.

Antes de chegar ao Papão, Nicolas Careca disputou nove partidas neste ano pelo Guarani-SP, por empréstimo do CRB-AL. O jogador marcou um gol pelo Bugre, na disputa do Campeonato Paulista.

Confira a nota do Paysandu SC:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Nicolas Careca não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o atacante, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.