Paysandu anuncia rescisão de contrato com Alencar, mas conta com volante para 2024; entenda

O Paysandu informou na tarde desta sexta-feira (27) a rescisão de contrato com o volante Alencar. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal pela manhã.

Na nota, divulgada pelo Paysandu nas redes sociais, o clube explica que acertou, em comum acordo com o Retrô-PE, a antecipação da rescisão do contrato de empréstimo do volante. O jogador chegou ao Papão na metade da Série C deste ano e foi importante na briga pelo acesso.

Apesar da rescisão, o clube conta com o jogador para a próxima temporada. Segundo apurou a reportagem, a saída em comum acordo foi uma manobra do Paysandu para que o clube não precisasse continuar pagando salários durante o período sem calendário. Além de Alencar, o Papão fez o mesmo acordo com o lateral Kevyn, que também pertence ao Retrô-PE.