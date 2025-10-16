Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

A capital paraense se prepara para sediar o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. O evento, organizado pela HM7, ocorrerá na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025, colocando Belém no circuito internacional da modalidade.

O torneio está dividido em duas fases. A Fase de Grupos acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, com quatro partidas diárias. Os ingressos para esta etapa estão à venda no site www.bancadoingresso.com.br, com os seguintes valores por dia:

Inteira: R$ 130,00

Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível

Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00

Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis

Para a Fase de Grupos, a categoria "Experiência na Quadra" não inclui "open bar" e "open food".

VEJA MAIS

As partidas decisivas, que incluem a Semifinal e a Final, serão realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro, com dois jogos em cada dia. Os ingressos para esta fase têm os seguintes valores diários:

Inteira: R$ 240,00

Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento não perecível

Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (inclui "open bar" e "open food")

Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis

O pacote "Experiência na Quadra" para a Semifinal e Final oferece "open bar" (água, sucos) e "open food" (salgados, mini-hambúrgueres e bolos).

Informações importantes

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro na bilheteria da Arena. A entrega dos alimentos (para a Meia Solidária) deve ser feita na entrada do Mangueirinho nos dias de acesso ao evento.