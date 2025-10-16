Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. Pedro Garcia 16.10.25 12h21 O torneio está dividido em duas fases. A Fase de Grupos acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, com quatro partidas diárias. (Ascom Seel) A capital paraense se prepara para sediar o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. O evento, organizado pela HM7, ocorrerá na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025, colocando Belém no circuito internacional da modalidade. O torneio está dividido em duas fases. A Fase de Grupos acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, com quatro partidas diárias. Os ingressos para esta etapa estão à venda no site www.bancadoingresso.com.br, com os seguintes valores por dia: Inteira: R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis Para a Fase de Grupos, a categoria "Experiência na Quadra" não inclui "open bar" e "open food". VEJA MAIS Mundial de Clubes de Vôlei em Belém: veja quais times vão disputar o torneio no Mangueirinho Competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense. Confira a lista de clubes confirmados no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em Belém. As partidas decisivas, que incluem a Semifinal e a Final, serão realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro, com dois jogos em cada dia. Os ingressos para esta fase têm os seguintes valores diários: Inteira: R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (inclui "open bar" e "open food") Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis O pacote "Experiência na Quadra" para a Semifinal e Final oferece "open bar" (água, sucos) e "open food" (salgados, mini-hambúrgueres e bolos). Informações importantes As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro na bilheteria da Arena. A entrega dos alimentos (para a Meia Solidária) deve ser feita na entrada do Mangueirinho nos dias de acesso ao evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Campeonato de Volei Masculino mais esportes voleibol masculino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21 MMA Sport Club ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão 14.10.25 11h28 MAIS ESPORTES Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei Equipe feminina sub-17 garantiu o terceiro lugar em competição disputada no Rio de Janeiro 13.10.25 16h52 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49