Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

Pedro Garcia
fonte

O torneio está dividido em duas fases. A Fase de Grupos acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, com quatro partidas diárias. (Ascom Seel)

A capital paraense se prepara para sediar o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. O evento, organizado pela HM7, ocorrerá na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025, colocando Belém no circuito internacional da modalidade.

O torneio está dividido em duas fases. A Fase de Grupos acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, com quatro partidas diárias. Os ingressos para esta etapa estão à venda no site www.bancadoingresso.com.br, com os seguintes valores por dia:

  • Inteira: R$ 130,00
  • Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível
  • Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00
  • Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis

Para a Fase de Grupos, a categoria "Experiência na Quadra" não inclui "open bar" e "open food".

VEJA MAIS

image Mundial de Clubes de Vôlei em Belém: veja quais times vão disputar o torneio no Mangueirinho
Competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense. Confira a lista de clubes confirmados no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em Belém.

As partidas decisivas, que incluem a Semifinal e a Final, serão realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro, com dois jogos em cada dia. Os ingressos para esta fase têm os seguintes valores diários:

  • Inteira: R$ 240,00
  • Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento não perecível
  • Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (inclui "open bar" e "open food")
  • Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis

O pacote "Experiência na Quadra" para a Semifinal e Final oferece "open bar" (água, sucos) e "open food" (salgados, mini-hambúrgueres e bolos).

Informações importantes

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro na bilheteria da Arena. A entrega dos alimentos (para a Meia Solidária) deve ser feita na entrada do Mangueirinho nos dias de acesso ao evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

Campeonato de Volei Masculino

mais esportes

voleibol

masculino
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

MMA Sport Club

ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão

14.10.25 11h28

MAIS ESPORTES

Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei

Equipe feminina sub-17 garantiu o terceiro lugar em competição disputada no Rio de Janeiro

13.10.25 16h52

MMA

Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você'

Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles

13.10.25 9h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

Futebol

Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B

Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4

16.10.25 9h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda