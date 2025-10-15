Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

O Liberal
fonte

Athletic briga contra o rebaixamento (Divulgação / Instagram @athleticclubfutebol)

O Athletic Club terá uma missão difícil no duelo contra o Remo, neste sábado (12), às 20h30, no Baenão, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Rui Duarte não poderá contar com cinco titulares, todos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na partida diante do Goiás-GO.

As baixas confirmadas são do lateral-direito Douglas Silva, do lateral-esquerdo Yuri Silva, do volante Fabrício Isidoro e dos atacantes Welinton Torrão e Alessio da Cruz. As ausências forçam o treinador a reformular praticamente metade da equipe titular para o confronto

Time muda em todas as partes do campo

A tendência é que Wesley Gasolina e Rodrigo Gelado assumam as laterais do clube mineiro, enquanto Fernando Martinez deve ganhar nova oportunidade no meio-campo. No setor ofensivo, Alason Carioca e David Braga aparecem como as opções mais prováveis para formar o ataque.

Padrão tático

Mesmo com os desfalques, Rui Duarte busca manter o padrão tático e a consistência defensiva que o time apresentou em outras rodadas. O treinador tem apostado em equilíbrio entre marcação e saída rápida para o ataque, estratégia que deve ser mantida diante do Remo.

Athletic tenta se afastar da parte de baixo da tabela

Com 37 pontos, o Athletic ocupa a 15ª colocação na tabela, mas ainda convive com o risco de rebaixamento. Por isso, pontuar fora de casa é considerado fundamental para as pretensões da equipe mineira nesta reta final de Série B.

Pressão

Além dos desfalques, o Athletic terá que enfrentar a pressão do torcedor azulino no Baenão. A tendência é que todos os ingressos sejam vendidos e que o estádio azulino esteja com sua capacidade máxima de 14 mil torcedores.

Embalado e de olho no G4

Uma vitória do Remo diante do Athletic pode colocar o Leão de volta ao G4 da Série B. A equipe azulina engatou quatro triunfos consecutivos ao comando do técnico Guto Ferreira, sendo um deles o clássico contra o Paysandu e chega embalado na briga pelo tão sonhado acesso à Série A.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

athletic-mg

remo x athletic-mg

baenão

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

ALTO ASTRAL

Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar'

Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico

15.10.25 19h33

FUTEBOL

Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG

Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site

15.10.25 16h57

Provacação?

Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu

Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B

15.10.25 12h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

Futebol

Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço'

Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu

15.10.25 9h22

REXPA

Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos'

Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar

14.10.25 23h58

FUTEBOL

Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33'

Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão

14.10.25 22h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda