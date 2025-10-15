Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

O Athletic Club terá uma missão difícil no duelo contra o Remo, neste sábado (12), às 20h30, no Baenão, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Rui Duarte não poderá contar com cinco titulares, todos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na partida diante do Goiás-GO.

As baixas confirmadas são do lateral-direito Douglas Silva, do lateral-esquerdo Yuri Silva, do volante Fabrício Isidoro e dos atacantes Welinton Torrão e Alessio da Cruz. As ausências forçam o treinador a reformular praticamente metade da equipe titular para o confronto

Time muda em todas as partes do campo

A tendência é que Wesley Gasolina e Rodrigo Gelado assumam as laterais do clube mineiro, enquanto Fernando Martinez deve ganhar nova oportunidade no meio-campo. No setor ofensivo, Alason Carioca e David Braga aparecem como as opções mais prováveis para formar o ataque.

Padrão tático

Mesmo com os desfalques, Rui Duarte busca manter o padrão tático e a consistência defensiva que o time apresentou em outras rodadas. O treinador tem apostado em equilíbrio entre marcação e saída rápida para o ataque, estratégia que deve ser mantida diante do Remo.

Athletic tenta se afastar da parte de baixo da tabela

Com 37 pontos, o Athletic ocupa a 15ª colocação na tabela, mas ainda convive com o risco de rebaixamento. Por isso, pontuar fora de casa é considerado fundamental para as pretensões da equipe mineira nesta reta final de Série B.

Pressão

Além dos desfalques, o Athletic terá que enfrentar a pressão do torcedor azulino no Baenão. A tendência é que todos os ingressos sejam vendidos e que o estádio azulino esteja com sua capacidade máxima de 14 mil torcedores.

Embalado e de olho no G4

Uma vitória do Remo diante do Athletic pode colocar o Leão de volta ao G4 da Série B. A equipe azulina engatou quatro triunfos consecutivos ao comando do técnico Guto Ferreira, sendo um deles o clássico contra o Paysandu e chega embalado na briga pelo tão sonhado acesso à Série A.