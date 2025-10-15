Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão O Liberal 15.10.25 20h10 Athletic briga contra o rebaixamento (Divulgação / Instagram @athleticclubfutebol) O Athletic Club terá uma missão difícil no duelo contra o Remo, neste sábado (12), às 20h30, no Baenão, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Rui Duarte não poderá contar com cinco titulares, todos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na partida diante do Goiás-GO. As baixas confirmadas são do lateral-direito Douglas Silva, do lateral-esquerdo Yuri Silva, do volante Fabrício Isidoro e dos atacantes Welinton Torrão e Alessio da Cruz. As ausências forçam o treinador a reformular praticamente metade da equipe titular para o confronto Time muda em todas as partes do campo A tendência é que Wesley Gasolina e Rodrigo Gelado assumam as laterais do clube mineiro, enquanto Fernando Martinez deve ganhar nova oportunidade no meio-campo. No setor ofensivo, Alason Carioca e David Braga aparecem como as opções mais prováveis para formar o ataque. Padrão tático Mesmo com os desfalques, Rui Duarte busca manter o padrão tático e a consistência defensiva que o time apresentou em outras rodadas. O treinador tem apostado em equilíbrio entre marcação e saída rápida para o ataque, estratégia que deve ser mantida diante do Remo. Athletic tenta se afastar da parte de baixo da tabela Com 37 pontos, o Athletic ocupa a 15ª colocação na tabela, mas ainda convive com o risco de rebaixamento. Por isso, pontuar fora de casa é considerado fundamental para as pretensões da equipe mineira nesta reta final de Série B. Pressão Além dos desfalques, o Athletic terá que enfrentar a pressão do torcedor azulino no Baenão. A tendência é que todos os ingressos sejam vendidos e que o estádio azulino esteja com sua capacidade máxima de 14 mil torcedores. Embalado e de olho no G4 Uma vitória do Remo diante do Athletic pode colocar o Leão de volta ao G4 da Série B. A equipe azulina engatou quatro triunfos consecutivos ao comando do técnico Guto Ferreira, sendo um deles o clássico contra o Paysandu e chega embalado na briga pelo tão sonhado acesso à Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo athletic-mg remo x athletic-mg baenão série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 ALTO ASTRAL Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar' Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico 15.10.25 19h33 FUTEBOL Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site 15.10.25 16h57 Provacação? Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B 15.10.25 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07