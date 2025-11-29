Torcida do Flamengo lota a Aldeia Cabana, em Belém, para celebrar o tetra na Libertadores Após a vitória sobre o Palmeiras, milhares de torcedores ocupam a avenida Pedro Miranda na noite deste sábado (29) Lívia Ximenes e Gabriel da Mota 29.11.25 20h29 Bandeiras, fogos de artifício e música eletrônica os cânticos tradicionais do clube dão o tom da festa, que celebra o fato de o time carioca se tornar o primeiro brasileiro a alcançar quatro títulos na competição continental (Wagner Santana / O Liberal) A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo leva uma multidão às ruas de Belém na noite deste sábado (29). O tradicional ponto de comemoração, a Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, foi tomado pelos torcedores logo após o apito final que decretou a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Peru. Entre os milhares de torcedores, a fé e a superstição marcaram presença. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A família de Haroldo e Adriana Galvão foi para a rua equipada com itens que eles garantem terem ajudado na conquista. Haroldo, que trabalha como segurança, não abriu mão de uma peça de roupa especial. "Vim com o meu short de 2019, ano em que fomos campeões. Repeti o uso hoje por baixo da roupa e deu certo, somos campeões de novo. Aqui é Mengão", celebrou Haroldo. Amuleto de família A tradição rubro-negra passa de pai para filho. O pequeno Pedro, filho do casal, acompanhou a festa segurando firmemente um cavalinho de pelúcia do Flamengo. Para o pai, o brinquedo vai além da diversão. "Ele não larga o brinquedo o tempo todo. É o nosso amuleto da sorte", contou o segurança. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) A esposa, Adriana Galvão, reforçou que a presença da família nas comemorações já é tradição. "Não é a primeira vez que estamos aqui. Acompanhamos desde a vitória passada. Estamos sempre presentes, sempre acompanhando e torcendo pelo Flamengo", disse. O motorista de aplicativo e professor Yan Gabriel resumiu o sentimento de superioridade que tomou conta da torcida. Para ele, apesar da dificuldade do jogo, o desfecho era esperado. "É indescritível, mas é o natural, porque o Flamengo é o maior time do Brasil. Uma final é sempre difícil, mas deu o óbvio. O Mengão é Mengão", afirmou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave final da libertadores 2025 flamengo tetracampeonato belém aldeia cabana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01