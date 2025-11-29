Torcida do Flamengo lota a Aldeia Cabana, em Belém, para celebrar o tetra na Libertadores

A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo leva uma multidão às ruas de Belém na noite deste sábado (29). O tradicional ponto de comemoração, a Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, foi tomado pelos torcedores logo após o apito final que decretou a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Peru. Entre os milhares de torcedores, a fé e a superstição marcaram presença.

A família de Haroldo e Adriana Galvão foi para a rua equipada com itens que eles garantem terem ajudado na conquista. Haroldo, que trabalha como segurança, não abriu mão de uma peça de roupa especial.

"Vim com o meu short de 2019, ano em que fomos campeões. Repeti o uso hoje por baixo da roupa e deu certo, somos campeões de novo. Aqui é Mengão", celebrou Haroldo.

Amuleto de família

A tradição rubro-negra passa de pai para filho. O pequeno Pedro, filho do casal, acompanhou a festa segurando firmemente um cavalinho de pelúcia do Flamengo. Para o pai, o brinquedo vai além da diversão. "Ele não larga o brinquedo o tempo todo. É o nosso amuleto da sorte", contou o segurança.

A esposa, Adriana Galvão, reforçou que a presença da família nas comemorações já é tradição. "Não é a primeira vez que estamos aqui. Acompanhamos desde a vitória passada. Estamos sempre presentes, sempre acompanhando e torcendo pelo Flamengo", disse.

O motorista de aplicativo e professor Yan Gabriel resumiu o sentimento de superioridade que tomou conta da torcida. Para ele, apesar da dificuldade do jogo, o desfecho era esperado.

"É indescritível, mas é o natural, porque o Flamengo é o maior time do Brasil. Uma final é sempre difícil, mas deu o óbvio. O Mengão é Mengão", afirmou.