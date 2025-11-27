Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo'

A sensitiva Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, voltou a gerar repercussão nas redes sociais após afirmar que Neymar Jr estaria sob forte influência espiritual negativa e que o jogador precisaria passar por um exorcismo de São Bento para conseguir sair da atual fase turbulenta. A declaração foi feita durante participação no programa Melhor da Tarde, nesta semana.

Neymar vive mais um momento crítico na carreira. Além de enfrentar pressão no Santos e especulações sobre uma possível saída do clube, o atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que deve tirá-lo dos gramados por um longo período. A previsão é de que o camisa 10 não volte a atuar profissionalmente em 2025.

Ao comentar o histórico recente de lesões do jogador, Márcia foi direta: “O Neymar é magiadíssimo! Ele vai, quebra… fica bom, quebra de novo. Isso não é normal.”

A sensitiva disse acreditar que o atacante estaria sofrendo uma amarração espiritual, e descartou a possibilidade de ser apenas “mau olhado”. “Olho gordo não quebra perna, não quebra braço, não quebra osso. Olho gordo só te faz perder dinheiro. Esse menino está amarradão”, disse.

Diante da gravidade espiritual que ela diz enxergar, Márcia recomendou um ritual específico: “Tem que fazer alguma coisa. Um exorcismo de São Bento nesse menino. São Bento é um grande exorcista. Ele pode ir numa igreja fazer. Eu sei fazer.”

A espiritualista ainda orientou que Neymar, por ser evangélico, faça uma “campanha” de proteção.