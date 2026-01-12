Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. Caio Maia 12.01.26 11h50 Thalisson, ex-Paysandu, é anunciado no Remo. (Jorge Luis Totti / Paysandu) O Remo usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para anunciar a contratação do zagueiro Thalisson, de 23 anos. Ele, que pertence ao Coritiba, esteve emprestado ao Paysandu, maior rival azulino, em 2025. Com a camisa alviceleste, o defensor disputou 22 partidas todas pela Série B do Brasileirão, marcando um gol e dando uma assistência. (Texto em atualização) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo thalisson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 Futebol Remo homenageia e parabeniza Belém pelos 410 anos de história Clube azulino destacou a riqueza cultural e natural da cidade 12.01.26 11h00 PRÉ-TEMPORADA Departamento Médico do Remo reúne jogadores para planejamento da temporada 2026 A reunião foi liderada pelo chefe do departamento médico, Jean Klay, e reuniu profissionais das áreas de nutrição, fisiologia, fisioterapia e enfermagem 11.01.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00