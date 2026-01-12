Capa Jornal Amazônia
Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará

Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá

O Liberal
fonte

Leão Azul faz preparação para a temporada em Recife (Raul Martins/Remo)

O Remo terá uma temporada cheia em 2026, que começa no próximo domingo (18), com a Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. Em pré-temporada no Recife, o clube azulino retorna a Belém em “cima da hora” da grande decisão.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, informou que a delegação azulina desembarca na capital paraense na véspera da partida, ou seja, no sábado (17).

Assim, os jogadores relacionados irão direto para a concentração, para os preparativos finais para o jogo, que marca o primeiro contato do torcedor com os novos jogadores.

Pontapé inicial

A Supercopa Grão-Pará abre oficialmente a temporada do futebol paraense. O torneio de jogo único é disputado entre o campeão do Parazão e da Copa Grão-Pará do ano anterior.

Para o duelo entre o Leão Azul e o Azulão, a expectativa é de um bom público, especialmente do lado remista, visto que os torcedores estão ansiosos para ver o time em campo após a campanha histórica na Série B de 2025, que levou o clube ao tão sonhado acesso.

Por ser uma competição sem mando de campo, os ingressos para a decisão são comercializados e de responsabilidade da Federação Paraense de Futebol (FPF). Os bilhetes custam R$ 33 para as arquibancadas e R$ 66 para o setor de cadeiras. A venda está sendo feita pelo site tickzi.com.br.

Calendário

Após a Supercopa Grão-Pará, o Remo terá pela frente o Campeonato Paraense, que começa no dia 24 de janeiro. O duelo será contra o Bragantino, no Mangueirão. Na sequência, o Leão Azul fará a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Vitória-BA, na quarta-feira (28).

