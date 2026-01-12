Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá O Liberal 12.01.26 11h47 Leão Azul faz preparação para a temporada em Recife (Raul Martins/Remo) O Remo terá uma temporada cheia em 2026, que começa no próximo domingo (18), com a Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. Em pré-temporada no Recife, o clube azulino retorna a Belém em “cima da hora” da grande decisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, informou que a delegação azulina desembarca na capital paraense na véspera da partida, ou seja, no sábado (17). Assim, os jogadores relacionados irão direto para a concentração, para os preparativos finais para o jogo, que marca o primeiro contato do torcedor com os novos jogadores. VEJA MAIS Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game Remo homenageia e parabeniza Belém pelos 410 anos de história Clube azulino destacou a riqueza cultural e natural da cidade Departamento Médico do Remo reúne jogadores para planejamento da temporada 2026 A reunião foi liderada pelo chefe do departamento médico, Jean Klay, e reuniu profissionais das áreas de nutrição, fisiologia, fisioterapia e enfermagem Pontapé inicial A Supercopa Grão-Pará abre oficialmente a temporada do futebol paraense. O torneio de jogo único é disputado entre o campeão do Parazão e da Copa Grão-Pará do ano anterior. Para o duelo entre o Leão Azul e o Azulão, a expectativa é de um bom público, especialmente do lado remista, visto que os torcedores estão ansiosos para ver o time em campo após a campanha histórica na Série B de 2025, que levou o clube ao tão sonhado acesso. Por ser uma competição sem mando de campo, os ingressos para a decisão são comercializados e de responsabilidade da Federação Paraense de Futebol (FPF). Os bilhetes custam R$ 33 para as arquibancadas e R$ 66 para o setor de cadeiras. A venda está sendo feita pelo site tickzi.com.br. Calendário Após a Supercopa Grão-Pará, o Remo terá pela frente o Campeonato Paraense, que começa no dia 24 de janeiro. O duelo será contra o Bragantino, no Mangueirão. Na sequência, o Leão Azul fará a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Vitória-BA, na quarta-feira (28). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 Futebol Remo homenageia e parabeniza Belém pelos 410 anos de história Clube azulino destacou a riqueza cultural e natural da cidade 12.01.26 11h00 PRÉ-TEMPORADA Departamento Médico do Remo reúne jogadores para planejamento da temporada 2026 A reunião foi liderada pelo chefe do departamento médico, Jean Klay, e reuniu profissionais das áreas de nutrição, fisiologia, fisioterapia e enfermagem 11.01.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00