Departamento Médico do Remo reúne jogadores para planejamento da temporada 2026

A reunião foi liderada pelo chefe do departamento médico, Jean Klay, e reuniu profissionais das áreas de nutrição, fisiologia, fisioterapia e enfermagem

O Liberal
fonte

Jogadores acompanharam palestra (Remo)

O Clube do Remo segue a preparação para a temporada 2026 enquanto estrutura os bastidores para um ano considerado histórico pelo clube. Em Recife, onde realiza parte da pré-temporada, jogadores e comissão técnica participaram, no último sábado (10), de uma atividade conduzida pelo departamento médico, com foco em alinhamento de procedimentos e cuidados ao longo do calendário.

A reunião foi liderada pelo chefe do departamento médico, Jean Klay, e reuniu profissionais das áreas de nutrição, fisiologia, fisioterapia e enfermagem. O encontro serviu para apresentar aos atletas os protocolos que serão adotados nesta temporada, além de revisar dados do trabalho realizado no ano anterior, utilizados como base para ajustes e definição de novas estratégias.

“Nesse momento a gente apresenta pros atletas nossos protocolos de 2026, demonstrar um pouco dos nossos números de 2025, e a partir desses números, melhorar nossa estratégia para 2026", disse o médico.

A iniciativa faz parte de um processo interno de organização do clube, que passa por mudanças mais amplas em 2026. Após mais de três décadas longe da elite do futebol nacional, o Remo volta a disputar a Série A e tem reforçado o elenco desde o fim da última temporada. A diretoria fechou diversas contratações para fortalecer o grupo e ampliar as opções da comissão técnica ao longo da competição.

“É um momento extremamente importante, a gente precisa falar a mesma língua, para que a gente possa entregar o melhor para esses atletas e com isso eles possam ter a condição mais adequada possível para praticar sua profissão”, disse Jean Klay.

Fora de campo, o alinhamento entre os diferentes setores é visto como fundamental diante das exigências da primeira divisão. Durante a palestra, foram discutidos temas como prevenção de lesões, rotina de avaliações físicas e acompanhamento diário dos atletas, além da padronização dos processos adotados no time profissional.

A expectativa em Belém é alta. A torcida azulina acompanha a montagem do elenco e o início dos trabalhos, na contagem regressiva para o retorno à Série A, cujo início está marcado para o dia 28 de janeiro, contra o Vitória, em Salvador.

Palavras-chave

clube do remo

série A 2026
Remo
