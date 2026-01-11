Palmeiras vence o Remo, avança com 100% na Copinha e enfrenta o Vitória no mata-mata

O Palmeiras também avançou com 100% para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a exemplo de São Paulo e Santos no sábado. O time superou o Remo por 3 a 0 na manhã deste domingo, que marcou o fim da fase de grupos com quatro jogos.

A vitória alviverde foi conquistada com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, todos no segundo tempo. Assim, chegou a nove pontos na liderança do Grupo 27, avançando com o Monte Roraima-RR, que venceu o Batalhão-TO por 3 a 2. O Palmeiras enfrentará o Vitória, vice-líder do Grupo 28, enquanto o Monte Roraima joga com o Flamengo de Guarulhos.

O Fluminense também garantiu a liderança do Grupo 25 com nove pontos após vencer o Sfera por 2 a 1. O time carioca avança com o Água Santa, que fez 2 a 1 no Brasiliense-DF. O Fluminense vai pegar o Referência, vice-líder do Grupo 26, enquanto o Água Santa encara o Ituano em duelo paulista.

A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira, com 16 jogos em cada dia. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante).

Confira os resultados deste domingo

Sfera-SP 1 x 2 Fluminense

Água Santa-SP 2 x 1 Brasiliense-DF

Palmeiras 3 x 0 Remo-PA

Batalhão-TO 2 x 3 Monte Roraima-RR

Confira todos os duelos do mata-mata

Chapecoense x Votuporanguense

Grêmio x Atlético-BA

Goiás x Mirassol

Sport x América-RN

Athletico-PR x Ceará

Grêmio Prudente x Osasco Sporting

Athletic Club x XV de Jaú

Corinthians x Guarani

Bahia x Atlético-PI

América-MG x Inter de Limeira

Botafogo-SP x Vasco

Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA

Cruzeiro x Meia-Noite

Ponte Preta x Francana

Ferroviária x Real Brasília

Santos x Cuiabá

Bragantino x Figueirense

Canaã-DF x Figueirense

São Paulo x Portuguesa

Operário-PR x Independente-AP

Juventude x Águia-PA

Botafogo x São José-SP

Fortaleza x Novorizontino

Itaquaquecetuba AC x União Mogi

Fluminense x Referência

Ituano x Água Santa

Palmeiras x Vitória

Flamengo-SP x Monte Roraima-RR

Osasco Audax x Santo André

Ibrachina x Atlético-MG

Retrô-PE x Internacional

Nacional-SP x Juventus-SP