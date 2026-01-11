Palmeiras vence o Remo, avança com 100% na Copinha e enfrenta o Vitória no mata-mata Estadão Conteúdo 11.01.26 13h42 O Palmeiras também avançou com 100% para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a exemplo de São Paulo e Santos no sábado. O time superou o Remo por 3 a 0 na manhã deste domingo, que marcou o fim da fase de grupos com quatro jogos. A vitória alviverde foi conquistada com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, todos no segundo tempo. Assim, chegou a nove pontos na liderança do Grupo 27, avançando com o Monte Roraima-RR, que venceu o Batalhão-TO por 3 a 2. O Palmeiras enfrentará o Vitória, vice-líder do Grupo 28, enquanto o Monte Roraima joga com o Flamengo de Guarulhos. O Fluminense também garantiu a liderança do Grupo 25 com nove pontos após vencer o Sfera por 2 a 1. O time carioca avança com o Água Santa, que fez 2 a 1 no Brasiliense-DF. O Fluminense vai pegar o Referência, vice-líder do Grupo 26, enquanto o Água Santa encara o Ituano em duelo paulista. A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira, com 16 jogos em cada dia. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante). Confira os resultados deste domingo Sfera-SP 1 x 2 Fluminense Água Santa-SP 2 x 1 Brasiliense-DF Palmeiras 3 x 0 Remo-PA Batalhão-TO 2 x 3 Monte Roraima-RR Confira todos os duelos do mata-mata Chapecoense x Votuporanguense Grêmio x Atlético-BA Goiás x Mirassol Sport x América-RN Athletico-PR x Ceará Grêmio Prudente x Osasco Sporting Athletic Club x XV de Jaú Corinthians x Guarani Bahia x Atlético-PI América-MG x Inter de Limeira Botafogo-SP x Vasco Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA Cruzeiro x Meia-Noite Ponte Preta x Francana Ferroviária x Real Brasília Santos x Cuiabá Bragantino x Figueirense Canaã-DF x Figueirense São Paulo x Portuguesa Operário-PR x Independente-AP Juventude x Águia-PA Botafogo x São José-SP Fortaleza x Novorizontino Itaquaquecetuba AC x União Mogi Fluminense x Referência Ituano x Água Santa Palmeiras x Vitória Flamengo-SP x Monte Roraima-RR Osasco Audax x Santo André Ibrachina x Atlético-MG Retrô-PE x Internacional Nacional-SP x Juventus-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras mata-mata Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00