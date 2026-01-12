Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 12.01.26 7h00 Al Hilal e Al Nassr jogarão pelo Campeonato Saudita às 14h30 (X/ @AlNassrFC_EN) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (12/01), incluem partidas pelo Série A saudita, Campeonato Italiano e La Liga. Às 14h30, Al Hilal jogará contra Al Nassr pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Celta pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Sevilla x Celta - 17h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Cagliari - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Juventus x Cremonese - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Hazm x Al Najma - 12h10 - Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Khaleej - 14h30 - Sem informações Al Hilal x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Sevilla e Celta; veja o horário O jogo entre Sevilla x Celta terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Juventus e Cremonese; veja o horário O jogo entre Juventus x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Genoa e Cagliari; veja o horário O jogo entre Genoa x Cagliari terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Hilal x Al Nassr - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 14h30 - Genoa x Cagliari - Campeonato Italiano 16h45 - Juventus x Cremonese - Campeonato Italiano 17h - Sevilla x Celta - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 14h30 - Genoa x Cagliari - Campeonato Italiano 16h45 - Juventus x Cremonese - Campeonato Italiano 17h - Sevilla x Celta - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ELIMINADO Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo 12.01.26 21h49 Copa São Paulo de Futebol Júnior Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/01) pela Copinha Corinthians e Guarani jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.01.26 20h20 Copa São Paulo de Futebol Júnior Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/01) pela Copinha Santos e Cuiabá jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.01.26 16h30 Campeonato Espanhol Sevilla x Celta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/01) por La Liga Sevilla e Celta de Vigo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sulamericana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 Maior campeão da Copinha, Corinthians cai para o Guarani na segunda fase 12.01.26 23h48 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 FUTEBOL Remo encerra negociações com clube paulista e dá adeus a meia para 2020 Santo André não liberou a renovação de empréstimo do meia Guilherme Garré com o Leão 27.11.19 15h15