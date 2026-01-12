Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Al Hilal e Al Nassr jogarão pelo Campeonato Saudita às 14h30 (X/ @AlNassrFC_EN)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (12/01), incluem partidas pelo Série A saudita, Campeonato Italiano La Liga.

Às 14h30, Al Hilal jogará contra Al Nassr pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Celta pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Sevilla x Celta - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Cagliari - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Juventus x Cremonese - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Al Najma - 12h10 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ettifaq x Al Khaleej - 14h30 - Sem informações
  3. Al Hilal x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Sevilla e Celta; veja o horário

O jogo entre Sevilla x Celta terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Juventus e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Juventus x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Genoa e Cagliari; veja o horário

O jogo entre Genoa x Cagliari terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Hilal x Al Nassr - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Genoa x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Juventus x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 17h - Sevilla x Celta - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Genoa x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Juventus x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 17h - Sevilla x Celta - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

.
