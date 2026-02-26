Capa Jornal Amazônia
Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão

Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, o Santos perdeu para o Athletico PR por 2 a 1 e o Vasco perdeu para o Bahia por 1 a 0 (Raul Barreta/ Santos FC)

Santos x Vasco da Gama disputam hoje, quinta-feira (26/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Santos perdeu para a Chapecoense por 4 a 2, empatou com o São Paulo por 1 a 1 e perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1.

Já o Vasco da Gama passou por uma derrota de 2 a 1 para o Mirassol, um empate de 1 a 1 com a Chapecoense e uma derrota de 1 a 0 para o Bahia.

Santos x Vasco: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Gabriel Menino; Gabriel Bontempo, Neymar e Rony; Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Tchê Tchê; Johan Rojas, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni.

FICHA TÉCNICA
Santos x Vasco da Gama
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 19h

