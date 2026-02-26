Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02)

Flamengo x Lanús disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da Recopa Sul-Americana 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no

Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanús foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2025. Nas suas últimas partidas, a equipe registrou uma vitória de 3 a 2 sobre o San Lorenzo, outra de 2 a 1 contra o Unión de Santa Fe, um empate de 2 a 2 com o Instituto, outro de 1 a 1 com o Talleres e uma derrota de 2 a 0 para o Independiente.

Já o Flamengo foi o campeão da última edição da Libertadores. Em seus últimos jogos, o time perdeu para o Corinthians por 2 a 0, empatou com o Internacional por 1 a 1, goleou o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1, venceu o Vitória por 2 a 1, superou o Botafogo por esse mesmo placar e goleou Madureira por 3 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Lanús por 1 a 0.

VEJA MAIS

Flamengo x Lanús: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Everton Cebolinha, Pedro (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea, Moreno; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Lanús

Recopa Sulamericana 2026

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 21h30