Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo Thalles Leal 26.02.26 18h00 O Lanús venceu a partida de ida contra o Flamengo por 1 a 0 (Gilvan de Souza/ Flamengo) Flamengo x Lanús disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da Recopa Sul-Americana 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lanús foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2025. Nas suas últimas partidas, a equipe registrou uma vitória de 3 a 2 sobre o San Lorenzo, outra de 2 a 1 contra o Unión de Santa Fe, um empate de 2 a 2 com o Instituto, outro de 1 a 1 com o Talleres e uma derrota de 2 a 0 para o Independiente. Já o Flamengo foi o campeão da última edição da Libertadores. Em seus últimos jogos, o time perdeu para o Corinthians por 2 a 0, empatou com o Internacional por 1 a 1, goleou o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1, venceu o Vitória por 2 a 1, superou o Botafogo por esse mesmo placar e goleou Madureira por 3 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Lanús por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Lanús: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Everton Cebolinha, Pedro (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís. Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea, Moreno; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino. FICHA TÉCNICA
Flamengo x Lanús
Recopa Sulamericana 2026
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 21h30 