Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 26.02.26 7h00 O Flamengo jogará a volta da Recopa Sulamericana às 21h30 (Gilvan de souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (26/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana Liga Europa e Conference League. Às 19h, o Vasco jogará contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Lanús pela Recopa Sulamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Santos x Vasco - 19h - SporTV e Premiere Campeonato Saudita Al Riyadh x Al Ahli - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Fateh x Dhamk - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa do Brasil Ceará x Primavera - 20h - Amazon Prime Video Operário-VG x Porto Velho - 21h - Sem informações Portuguesa x Altos - 21h30 - SporTV e Premiere Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud - 19h - ESPN 4 e Disney+ Tolima x Deportivo Táchira - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Liga Conferência - Conference League Rijeka x Omonia - 14h45 - Sem informações Celje x Drita - 14h45 - Sem informações Samsunspor x Shkëndija - 14h45 - Sem informações Fiorentina x Jagiellonia - 14h45 - Sem informações Crystal Palace x Zrinjski - 17h - Sem informações AZ x Noah - 17h - Sem informações Lech Póznan x KuPS - 17h - Sem informações Lausanne x Sigma - 17h - Sem informações Liga Europa - Europa League Stuttgart x Celtic - 14h45 - CazéTV Estrela Vermelha x LOSC - 14h45 - CazéTV Bologna x Brann - 17h - CazéTV Nottingham Forest x Fenerbahçe - 17h - CazéTV Ferencváros x Ludogorets - 14h45 - Sem informações Viktoria Plzen x Panathinaikos - 14h45 - Sem informações Celta x PAOK - 17h - Sem informações Genk x Dínamo Zagreb - 17h - Sem informações Recopa Sul-Americana Flamengo x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Santos e Vasco; veja o horário O jogo entre Santos x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Lanús; veja o horário O jogo entre Flamengo x Lanús terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário O jogo entre Stuttgart x Celtic terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Estrela e LOSC; veja o horário O jogo entre Estrela Vermelha x Lille OSC terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Fateh x Dhamk - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Guaraní x Juventud - Libertadores 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana SporTV 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Campeonato Saudita 19h - Santos x Vasco - Brasileirão 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - Guaraní x Juventud - Libertadores 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana Premiere 19h - Santos x Vasco - Brasileirão 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Estrela Vermelha x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Estrela Vermelha e Lille jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 26.02.26 13h45 Europa League Stuttgart x Celtic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Stuttgart e Celtic jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 26.02.26 13h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.02.26 7h00 Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39