Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (26/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana Liga Europa e Conference League.

Às 19h, o Vasco jogará contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Lanús pela Recopa Sulamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Santos x Vasco - 19h - SporTV e Premiere

Campeonato Saudita

Al Riyadh x Al Ahli - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Fateh x Dhamk - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

Ceará x Primavera - 20h - Amazon Prime Video Operário-VG x Porto Velho - 21h - Sem informações Portuguesa x Altos - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa Libertadores da América

Guaraní x Juventud - 19h - ESPN 4 e Disney+ Tolima x Deportivo Táchira - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Liga Conferência - Conference League

Rijeka x Omonia - 14h45 - Sem informações Celje x Drita - 14h45 - Sem informações Samsunspor x Shkëndija - 14h45 - Sem informações Fiorentina x Jagiellonia - 14h45 - Sem informações Crystal Palace x Zrinjski - 17h - Sem informações AZ x Noah - 17h - Sem informações Lech Póznan x KuPS - 17h - Sem informações Lausanne x Sigma - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

Stuttgart x Celtic - 14h45 - CazéTV Estrela Vermelha x LOSC - 14h45 - CazéTV Bologna x Brann - 17h - CazéTV Nottingham Forest x Fenerbahçe - 17h - CazéTV Ferencváros x Ludogorets - 14h45 - Sem informações Viktoria Plzen x Panathinaikos - 14h45 - Sem informações Celta x PAOK - 17h - Sem informações Genk x Dínamo Zagreb - 17h - Sem informações

Recopa Sul-Americana

Flamengo x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Al Fateh x Dhamk - Campeonato Saudita

TNT

ESPN

19h - Guaraní x Juventud - Libertadores 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

SporTV

16h - Al Riyadh x Al Ahli - Campeonato Saudita 19h - Santos x Vasco - Brasileirão 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Disney+

19h - Guaraní x Juventud - Libertadores 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

Premiere

19h - Santos x Vasco - Brasileirão 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

DAZN

OneFootball

Paramount+

SportyNet

