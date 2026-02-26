Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

O Flamengo jogará a volta da Recopa Sulamericana às 21h30 (Gilvan de souza/ Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (26/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana Liga Europa e Conference League.

Às 19h, o Vasco jogará contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Lanús pela Recopa Sulamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Santos x Vasco - 19h - SporTV e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Al Ahli - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Fateh x Dhamk - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

  1. Ceará x Primavera - 20h - Amazon Prime Video
  2. Operário-VG x Porto Velho - 21h - Sem informações
  3. Portuguesa x Altos - 21h30 - SporTV e Premiere

Copa Libertadores da América

  1. Guaraní x Juventud - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Tolima x Deportivo Táchira - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Liga Conferência - Conference League

  1. Rijeka x Omonia - 14h45 - Sem informações
  2. Celje x Drita - 14h45 - Sem informações
  3. Samsunspor x Shkëndija - 14h45 - Sem informações
  4. Fiorentina x Jagiellonia - 14h45 - Sem informações
  5. Crystal Palace x Zrinjski - 17h - Sem informações
  6. AZ x Noah - 17h - Sem informações
  7. Lech Póznan x KuPS - 17h - Sem informações
  8. Lausanne x Sigma - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Stuttgart x Celtic - 14h45 - CazéTV
  2. Estrela Vermelha x LOSC - 14h45 - CazéTV
  3. Bologna x Brann - 17h - CazéTV
  4. Nottingham Forest x Fenerbahçe - 17h - CazéTV
  5. Ferencváros x Ludogorets - 14h45 - Sem informações
  6. Viktoria Plzen x Panathinaikos - 14h45 - Sem informações
  7. Celta x PAOK - 17h - Sem informações
  8. Genk x Dínamo Zagreb - 17h - Sem informações

Recopa Sul-Americana

  1. Flamengo x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Santos e Vasco; veja o horário

O jogo entre Santos x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Lanús; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Lanús terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Stuttgart x Celtic terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Estrela e LOSC; veja o horário

O jogo entre Estrela Vermelha x Lille OSC terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Fateh x Dhamk - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - Guaraní x Juventud - Libertadores
  2. 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores
  3. 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

SporTV

  1. 16h - Al Riyadh x Al Ahli - Campeonato Saudita
  2. 19h - Santos x Vasco - Brasileirão
  3. 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - Guaraní x Juventud - Libertadores
  2. 21h30 - Tolima x Deportivo Táchira - Libertadores
  3. 21h30 - Flamengo x Lanús - Recopa Sul-Americana

Premiere

  1. 19h - Santos x Vasco - Brasileirão
  2. 21h30 - Portuguesa x Altos - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Europa League

Estrela Vermelha x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Estrela Vermelha e Lille jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

26.02.26 13h45

Europa League

Stuttgart x Celtic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Stuttgart e Celtic jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

26.02.26 13h45

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

26.02.26 7h00

Futebol

Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil

O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais

25.02.26 22h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda