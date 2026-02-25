Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco Igor Wilson 25.02.26 21h02 Em jogo movimentado desde o apito inicial, o Clube do Remo ficou no empate com o Internacional e chegou ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro, permanecendo sem vencer na competição. O colorado marcou logo aos três minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonel Picco. Após o resultado, o time azulino passa a concentrar suas atenções na final do Campeonato Paraense, que será decidida em jogos de ida e volta, nos dias 1º e 8 de março, contra o Paysandu, ambos disputados no Mangueirão. 1º Tempo O time do Remo iniciou a partida com a base que vem sendo utilizada na Série A, mas com novidades importantes. A principal delas foi Marcelinho, que recebeu a primeira oportunidade como titular no time principal. O técnico Juan Carlos Osorio voltou a improvisar Kayky Almeida na lateral esquerda e deixou Zé Ricardo fora do onze inicial. Desde o apito inicial, o cenário foi de jogo aberto, com as duas equipes buscando o ataque. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Logo nos primeiros minutos, o Internacional aproveitou um erro defensivo e abriu o placar. Aos três, Alan Patrick recebeu de Vitinho dentro da área, limpou a marcação com categoria e finalizou no canto, sem chances para Marcelo Rangel. O gol não diminuiu o ritmo do Remo, que passou a pressionar e criou boas oportunidades, especialmente com Alef Manga e João Pedro, desperdiçando chances claras de empatar. A insistência azulina deu resultado antes dos 15 minutos. Após chute de fora da área de Vitor Bueno, Rochet deu rebote, Alef Manga pressionou a saída de bola e a sobra ficou com o argentino Leonel Picco, que empurrou para o gol e deixou tudo igual. Até esse momento, o Remo já acumulava mais finalizações que o adversário, sustentando um ritmo intenso, mesmo com o gramado molhado pela chuva que não dava trégua em Belém. Picco comemora primeiro gol pelo Remo (Igor Mota/O Liberal) Depois de uma queda no ritmo, o Internacional voltou a levar perigo no fim do primeiro tempo, especialmente em bola aérea. Aos 37, Rafael Borré cabeceou com liberdade após cruzamento, mas Marcelo Rangel fez grande defesa e evitou o segundo gol colorado. O Remo ainda respondeu com novo chute de fora da área de Vitor Bueno, defendido por Rochet, encerrando um primeiro tempo movimentado e equilibrado no Mangueirão. 2º Tempo O segundo tempo manteve o ritmo intenso da etapa inicial, com as duas equipes buscando o ataque desde os primeiros minutos. O Colorado assustou logo aos três, quando Vitinho recebeu em velocidade e entrou na área, mas foi travado no momento da finalização. A resposta do Clube do Remo veio rápido: aos cinco, João Lucas apareceu livre na grande área após passe de Alef Manga, mas finalizou por cima, desperdiçando boa chance. O jogo seguiu aberto, com alternância de ataques. Vitor Bueno articulou bem pelo lado remista e deixou Patrick de Paula em condições de finalizar de fora da área, exigindo boa defesa de Rochet. Do outro lado, Carbonero levou perigo em arrancada pela esquerda e arriscou chute que passou perto do gol de Marcelo Rangel, confirmando um confronto franco e disputado. Alef Manga lamenta chance perdida (Igor MOta/O Liberal) Com mais posse de bola, o Internacional passou a ocupar o campo ofensivo, mas o Remo seguiu perigoso nas transições. Alef Manga voltou a aparecer bem aos 20 minutos, ao receber de Vitor Bueno e bater cruzado, com desvio da zaga. Na tentativa de dar novo fôlego ao time, o técnico Juan Carlos Osorio promoveu as entradas de Pikachu, José Welison e Jajá, que fez sua estreia com a camisa azulina. Na reta final, o Remo aumentou a pressão e criou . Alef Manga perdeu chance clara aos 29, ao ficar cara a cara com Rochet e ser travado por Paulinho no momento do chute. Já aos 38, Jajá, que fazia sua estreia no Leãom, fez excelente jogada, passou no meio de dois marcadores e mandou um balaço que passou bem perto do gol de Rochet. Nos minutos finais, Alef Manga ainda finalizou cruzado, quase sem ângulo, parando novamente no goleiro uruguaio, que garantiu o empate em um segundo tempo de chances para os dois lados. Depois, no último lance, o INternacional quase chega ao gol, Bernabei chutou na trave. O Leão soma seu terceiro empate em quatro jogos e segue sem vencer na competição. Agora, o time volta suas atenções para a final do Parazão, nos próximos dias 1 de março e 8 de março, no Mang 