Nottingham Forest x Fenerbahçe: onde assistir e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Nottingham Forest x Fenerbahçe disputam hoje, quinta-feira (26/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Nottingham x Fenerbahçe ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Fenerbahçe terminou em 19° lugar e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Nottingham Forest ficou em 13° lugar e somou um total de 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre Nottingham Forest e Fenerbahçe terminou com a vitória do time inglês por 3 a 0.

Nottingham x Fenerbahçe: prováveis escalações

Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare, Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Omari Hutchinsom; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Fenerbahçe: Tarik Cetin; Nélson Semedo, Kamil Efe Üregen, Yigit Demir e Mert Muldur; Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek e N’Golo Kanté; Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu e Sidiki Cherif. Técnico: Domenico Tedesco.

FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest x Fenerbahçe

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 17h