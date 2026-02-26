Nottingham Forest x Fenerbahçe: onde assistir e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Nottingham Forest e Fenerbahçe jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 26.02.26 16h00 O Nottingham Forest goleou o Fenerbahçe por 3 a 0 durante a partida de ida (X/ @NFFC) Nottingham Forest x Fenerbahçe disputam hoje, quinta-feira (26/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Nottingham x Fenerbahçe ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Fenerbahçe terminou em 19° lugar e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Nottingham Forest ficou em 13° lugar e somou um total de 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. A partida de ida entre Nottingham Forest e Fenerbahçe terminou com a vitória do time inglês por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Bologna x Brann: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Bologna e Brann jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Al-Riyadh x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/02) pelo Campeonato Saudita Al Riyadh e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Nottingham x Fenerbahçe: prováveis escalações Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare, Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Omari Hutchinsom; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira. Fenerbahçe: Tarik Cetin; Nélson Semedo, Kamil Efe Üregen, Yigit Demir e Mert Muldur; Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek e N’Golo Kanté; Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu e Sidiki Cherif. Técnico: Domenico Tedesco. FICHA TÉCNICA Nottingham Forest x Fenerbahçe Europa League - Liga Europa Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave liga europa Europa League Nottingham Forest Fenerbahçe jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 26.02.26 18h00 Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 18h00 Recopa Sulamericana Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo 26.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34