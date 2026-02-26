Bologna x Brann: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Bologna x Brann disputam hoje, quinta-feira (26/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Bologna x Brann ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa, o Brann ficou em 24° lugar, o último antes da eliminação, e somou 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Bologna terminou no 10° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bologna por 1 a 0.

Bologna x Brann: prováveis escalações

Bologna: Lukasz Skorupski, João Mário, Jhon Lucumí, Martin Vitík, Juan Miranda, Nikola Moro, Remo Freuler, Federico Bernardeschi, Simon Sohm, Jonathan Rowe, Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Brann: Mathias Dyngeland, Denzel De Roeve, Fredrik Knudsen, Nana Kwame Boakye, Joachim Soltvedt, Jacob Sorensen, Thore Pedersen, Felix Myhre, Ulrik Mathisen, Noah Holm, Markus Haaland. Técnico: Freyr Alexandersson.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Brann

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 17h