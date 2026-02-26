Al Fateh x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Dhamk jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.02.26 15h00 Al Fateh soma 12 pontos a mais que Dhamk no Campeonato Saudita (X/ @EnFatehclub) Al-Fateh x Dhamk disputam hoje, quinta-feira (26/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Fateh x Damac ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Dhamk acumula na Série A saudita um total de 15 pontos, 2 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 17 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Al Fateh soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 31 gols marcados e 42 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Riyadh x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/02) pelo Campeonato Saudita Al Riyadh e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Fateh x Damac: prováveis escalações Al-Fateh: Sem informações. Damac: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Fateh x Dhamk Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dhamk Damac Al Fateh jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 26.02.26 18h00 Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 18h00 Recopa Sulamericana Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo 26.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34