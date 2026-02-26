Al Fateh x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh x Dhamk disputam hoje, quinta-feira (26/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Fateh x Damac ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dhamk acumula na Série A saudita um total de 15 pontos, 2 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 17 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Al Fateh soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 31 gols marcados e 42 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato saudita.

Al Fateh x Damac: prováveis escalações

Al-Fateh: Sem informações.

Damac: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Fateh x Dhamk

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 16h