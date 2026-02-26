Al-Riyadh x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/02) pelo Campeonato Saudita

Al Riyadh x Al Ahli disputam hoje, quinta-feira (26/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Riyadh x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli acumula na Série A saudita 56 pontos, 17 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 45 gols marcados e 15 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 13 rodadas do Campeonato Saudita.

Já Al Riyadh soma 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 22 gols marcados, 44 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al Riyadh x Al-Ahli: prováveis escalações

Al-Riyadh: Sem informações.

Al-Ahli: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al-Riyadh x Al Ahli

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 16h