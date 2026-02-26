Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 26.02.26 18h00 Guaraní-PAR e Juventud empataram sem gols durante a partida de ida (X/ @JuventudUy) Guaraní-PAR x Juventud disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Guaraní PAR x Juventud ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Juventud passou por 3 derrotas de 1 a 0 para Atlético Bella Vista, Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo; por uma vitória de 3 a 4 sobre a Universidad Católica (EQU), por um empate de 2 a 2 com o Torque. e por uma derrota de 1 a 0 para Central Español. Já o Guaraní passou por uma derrota de 2 a 1 para o Olimpia, um empate sem gols com Sportivo Trinidense, uma vitória de 4 a 0 sobre Rubio Ñu, um empate de 3 a 3 com o Libertad, uma vitória de 3 a 1 sobre o San Lorenzo e uma derrota de 3 a 2 para Sportivo Luqueño. A partida de ida entre Guaraní e Juventud terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo Guaraní (PAR) x Juventud: prováveis escalações Guaraní: Gaspar Servio; Maidana, Zaracho, Segovia e Pérez; Llano Centurión, Martínez, Fernández e Tanda; Torales e Diego Rodríguez. Técnico: Víctor Bernay. Juventud: Sebastián Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pernicone e Mas; Roldán, Chagas e Lago; Sánchez, Larreguy e Alaniz. Técnico: Sebastián Méndez. FICHA TÉCNICA Guaraní x Juventud Copa Libertadores da América Local: Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 19h 