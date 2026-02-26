Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores

Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Guaraní-PAR e Juventud empataram sem gols durante a partida de ida (X/ @JuventudUy)

Guaraní-PAR x Juventud disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guaraní PAR x Juventud ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Juventud passou por 3 derrotas de 1 a 0 para Atlético Bella Vista, Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo; por uma vitória de 3 a 4 sobre a Universidad Católica (EQU), por um empate de 2 a 2 com o Torque. e por uma derrota de 1 a 0 para Central Español.

Já o Guaraní passou por uma derrota de 2 a 1 para o Olimpia, um empate sem gols com Sportivo Trinidense, uma vitória de 4 a 0 sobre Rubio Ñu, um empate de 3 a 3 com o Libertad, uma vitória de 3 a 1 sobre o San Lorenzo e uma derrota de 3 a 2 para Sportivo Luqueño.

A partida de ida entre Guaraní e Juventud terminou em empate sem gols.

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão
Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02)
Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo

Guaraní (PAR) x Juventud: prováveis escalações

Guaraní: Gaspar Servio; Maidana, Zaracho, Segovia e Pérez; Llano Centurión, Martínez, Fernández e Tanda; Torales e Diego Rodríguez. Técnico: Víctor Bernay.

Juventud: Sebastián Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pernicone e Mas; Roldán, Chagas e Lago; Sánchez, Larreguy e Alaniz. Técnico: Sebastián Méndez.

FICHA TÉCNICA
Guaraní x Juventud
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai
Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 19h

