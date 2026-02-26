Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores

Guaraní-PAR x Juventud disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guaraní PAR x Juventud ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Juventud passou por 3 derrotas de 1 a 0 para Atlético Bella Vista, Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo; por uma vitória de 3 a 4 sobre a Universidad Católica (EQU), por um empate de 2 a 2 com o Torque. e por uma derrota de 1 a 0 para Central Español.

Já o Guaraní passou por uma derrota de 2 a 1 para o Olimpia, um empate sem gols com Sportivo Trinidense, uma vitória de 4 a 0 sobre Rubio Ñu, um empate de 3 a 3 com o Libertad, uma vitória de 3 a 1 sobre o San Lorenzo e uma derrota de 3 a 2 para Sportivo Luqueño.

A partida de ida entre Guaraní e Juventud terminou em empate sem gols.

Guaraní (PAR) x Juventud: prováveis escalações

Guaraní: Gaspar Servio; Maidana, Zaracho, Segovia e Pérez; Llano Centurión, Martínez, Fernández e Tanda; Torales e Diego Rodríguez. Técnico: Víctor Bernay.

Juventud: Sebastián Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pernicone e Mas; Roldán, Chagas e Lago; Sánchez, Larreguy e Alaniz. Técnico: Sebastián Méndez.

FICHA TÉCNICA

Guaraní x Juventud

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 19h