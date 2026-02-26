Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 26.02.26 20h30 O Tolima venceu a partida de ida contra Deportivo Táchira por 1 a 0 (X/ @cdtolima) Tolima x Deportivo Táchira disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tolima x Deportivo Táchira ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Tolima empatou com o Independiente de Medellín por 2 a 2, empatou sem gols com o Internacional de Bogotá, perdeu para Llaneros por 1 a 0, empatou sem gols com o Bucaramanga, venceu o Once Caldas por 2 a 1 e perdeu para Cúcuta por 3 a 2. Já o Deportivo Táchira registrou uma vitória de 3 a 1 sobre Anzoátegui, uma derrota de 2 a 1 para The Strongest, outra de 1 a 0 para a Portuguesa, uma vitória de 1 a 0 sobre The Strongest, um empate sem gols com o Trujillanos e uma vitória de 3 a 2 cotnra Monagas. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Tolima por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Tolima x Deportivo Táchira: prováveis escalações Tolima: Neto Volpi, Kelvin Flórez, Anderson Angulo, Juan Mera, Jan Angulo, Junior Hernandez, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Adrián Parra, Edwar López, Luis Sandoval Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez, Carlos Sosa, Luis González, Heiderber Ramírez, José Balza FICHA TÉCNICA Tolima x Deportivo Táchira Copa Libertadores da América Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tolima Deportivo Táchira Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 26.02.26 18h00 Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 18h00 Recopa Sulamericana Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo 26.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34