Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores

Tolima x Deportivo Táchira disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tolima x Deportivo Táchira ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Tolima empatou com o Independiente de Medellín por 2 a 2, empatou sem gols com o Internacional de Bogotá, perdeu para Llaneros por 1 a 0, empatou sem gols com o Bucaramanga, venceu o Once Caldas por 2 a 1 e perdeu para Cúcuta por 3 a 2.

Já o Deportivo Táchira registrou uma vitória de 3 a 1 sobre Anzoátegui, uma derrota de 2 a 1 para The Strongest, outra de 1 a 0 para a Portuguesa, uma vitória de 1 a 0 sobre The Strongest, um empate sem gols com o Trujillanos e uma vitória de 3 a 2 cotnra Monagas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Tolima por 1 a 0.

Tolima x Deportivo Táchira: prováveis escalações

Tolima: Neto Volpi, Kelvin Flórez, Anderson Angulo, Juan Mera, Jan Angulo, Junior Hernandez, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Adrián Parra, Edwar López, Luis Sandoval

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez, Carlos Sosa, Luis González, Heiderber Ramírez, José Balza

FICHA TÉCNICA

Tolima x Deportivo Táchira

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 21h30