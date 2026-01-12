Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Um dos jogadores símbolos da ascensão do Remo ao cenário nacional, o volante Jaderson inicia a sua terceira temporada consecutiva no clube, em meio a um momento histórico: o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de 30 anos. Revelado pelo Athletico-PR, o meio-campista foi peça importante na caminhada que levou o Leão Azul da Série C à elite e agora projeta novos objetivos com a camisa azulina. O atleta falou sobre o momento do Remo, sua carreira e revelou que teve sondagens de clubes de fora do país.

Sem disputar a principal competição do país desde 2021, quando defendeu as cores do jogador destaca o peso pessoal e coletivo desse reencontro com a Série A.

“A expectativa é a melhor possível. Chegar ao terceiro ano no Remo, agora com a Série A pela frente, é muito especial. Sabemos do tamanho do desafio, mas também da força do grupo e do clube”, afirmou em entrevista ao site 365Scores.

Apesar de tratar a permanência na elite como prioridade, Jaderson admite que o elenco não abre mão de sonhar mais alto nesta temporada. O meio-campista acredita, que o Remo pode surpreender na Série A deste ano.

“O primeiro objetivo é fazer um campeonato sólido, garantir a permanência na elite e claro que sonhar é inevitável. Se a gente se organizar bem, jogo a jogo, dá sim para pensar em algo maior, como uma vaga em competição internacional”, completou.

A temporada também marca o início de um novo trabalho no comando técnico. O colombiano Juan Carlos Osorio, de 64 anos, assumiu a equipe e ainda passa pelo processo de adaptação ao elenco. Para Jaderson, o impacto inicial tem sido positivo e comentou sobre as características do novo técnico.

“O professor Osorio é extremamente detalhista, intenso e traz ideias novas, o que agrega bastante. No dia a dia ele cobra muito, mas também conversa bastante com os jogadores. Isso facilita a adaptação e ajuda todo mundo a entender exatamente o que ele espera da equipe”, comentou.

Mesmo valorizado no mercado, o volante de 25 anos decidiu permanecer no Baenão. Durante a janela de transferências, ele recebeu sondagens, tanto de equipes nacionais, quanto do exterior, mas optou pela continuidade no projeto azulino.

“Tiveram algumas sondagens, sim, tanto do Brasil quanto de fora, mas em nenhum momento pensei em sair agora. Tenho uma identificação muito grande com o Remo, me sinto valorizado aqui e acredito muito no projeto”, comentou.

Segundo o jogador, o momento vivido pelo Remo foi determinante para a escolha. Jaderson vem de dois acessos consecutivos com o clube e isso o coloca em um patamar de liderança dentro da equipe.

“Esse momento histórico do clube pesou bastante na decisão de ficar e continuar ajudando dentro de campo”

O Remo estreia na temporada no próximo domingo (17), diante do Águia de Marabá, pela decisão da Supercopa Grão Pará, no Mangueirão. Já no Brasileirão, o primeiro compromisso será no dia 28, contra o Vitória, no Barradão, na cidade de Salvador (BA). Para Jaderson, fazer parte dessa trajetória aumenta a responsabilidade.

“Motiva demais. Fazer parte dessa escalada do Remo, da Série C até a Série A, é algo que marca a carreira de qualquer jogador. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade e a vontade de dar o máximo”, afirmou.

O volante também demonstrou expectativa para atuar em grandes palcos do futebol brasileiro.

“Estou ansioso para enfrentar equipes tradicionais e voltar a jogar em estádios que têm uma atmosfera diferente, como Maracanã, Morumbi e Allianz Parque. São jogos que todo atleta gosta de disputar e que exigem concentração máxima”, finalizou.

Jaderson defende o Remo desde 2024 e neste período conquistou um título do Parazão (2025), e os acessos da Série C para a B e da B para a elite do futebol brasileiro. O jogador disputou 82 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências.