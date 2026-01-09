Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio

João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time

O Liberal

O Clube do Remo anunciou a contratação do lateral-direito João Lucas, de 27 anos, como reforço para a temporada de 2026. O atleta já está integrado ao elenco azulino no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Pernambuco, onde o clube realiza a pré-temporada. 

Natural de Belo Horizonte (MG), João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time, fazendo apenas 10 jogos pelo clube gaúcho, a maioria entrando no decorrer do jogo. O jogador também tem passagens por Flamengo, Cuiabá, Santos e Juventude. 

O lateral chega ao Remo por empréstimo. Jean iniciou a carreira profissional no Villa Nova-MG e, ao longo do percurso, passou por Goiás, Bangu, Flamengo, Cuiabá, Santos e Juventude, acumulando experiências em competições nacionais e regionais. 

No elenco azulino, João Lucas passa a disputar posição com Marcelinho, que foi o único lateral-direito remanescente da temporada anterior. A chegada do novo reforço atende a uma das carências identificadas pela comissão técnica para o setor defensivo, ampliando as opções para a lateral direita ao longo do calendário de 2026. 

Em declaração divulgada pelo clube, o atleta destacou a motivação com o novo desafio e a expectativa pelo retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, ressaltando o ambiente e o apoio da torcida azulina como fatores importantes para a temporada. 

Na última temporada, João Lucas disputou 20 partidas pelo clube gaúcho e marcou um gol. Contratado no início do ano, teve maior utilização no Campeonato Gaúcho, mas enfrentou duas lesões musculares ao longo do período, o que limitou sua sequência de jogos. 

O Remo segue ativo no mercado de transferências e, além de João Lucas, já confirmou outros reforços para 2026, como Carlinhos, Patrick de Paula, Leo Andrade, Yago Pikachu, Zé Ricardo e o atacante Alef Manga, reforçando diferentes setores do elenco para a sequência da pré-temporada e o início das competições oficiais. 

Palavras-chave

