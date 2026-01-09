Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time O Liberal 09.01.26 19h00 O Clube do Remo anunciou a contratação do lateral-direito João Lucas, de 27 anos, como reforço para a temporada de 2026. O atleta já está integrado ao elenco azulino no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Pernambuco, onde o clube realiza a pré-temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Natural de Belo Horizonte (MG), João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time, fazendo apenas 10 jogos pelo clube gaúcho, a maioria entrando no decorrer do jogo. O jogador também tem passagens por Flamengo, Cuiabá, Santos e Juventude. VEJA MAIS Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco O lateral chega ao Remo por empréstimo. Jean iniciou a carreira profissional no Villa Nova-MG e, ao longo do percurso, passou por Goiás, Bangu, Flamengo, Cuiabá, Santos e Juventude, acumulando experiências em competições nacionais e regionais. No elenco azulino, João Lucas passa a disputar posição com Marcelinho, que foi o único lateral-direito remanescente da temporada anterior. A chegada do novo reforço atende a uma das carências identificadas pela comissão técnica para o setor defensivo, ampliando as opções para a lateral direita ao longo do calendário de 2026. Em declaração divulgada pelo clube, o atleta destacou a motivação com o novo desafio e a expectativa pelo retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, ressaltando o ambiente e o apoio da torcida azulina como fatores importantes para a temporada. Na última temporada, João Lucas disputou 20 partidas pelo clube gaúcho e marcou um gol. Contratado no início do ano, teve maior utilização no Campeonato Gaúcho, mas enfrentou duas lesões musculares ao longo do período, o que limitou sua sequência de jogos. O Remo segue ativo no mercado de transferências e, além de João Lucas, já confirmou outros reforços para 2026, como Carlinhos, Patrick de Paula, Leo Andrade, Yago Pikachu, Zé Ricardo e o atacante Alef Manga, reforçando diferentes setores do elenco para a sequência da pré-temporada e o início das competições oficiais. 