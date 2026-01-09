Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

O Liberal
fonte

Freitas foi um dos atletas a terem contrato renovado no Leão Azul. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo segue ativo no mercado neste início de temporada, ao mesmo tempo em que intensifica a preparação para a estreia em 2026, marcada para o próximo dia 18, na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia. Nesta sexta-feira, a diretoria azulina anunciou a renovação contratual de dois atletas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O zagueiro Kawan e o volante Freitas já estão integrados ao elenco no CT do Retrô, em Recife, onde o clube realiza a pré-temporada. Kawan, de 22 anos e natural de Belém, retorna ao Remo por empréstimo do Botafogo. O defensor chegou ao Leão em julho do ano passado e integrou a campanha azulina do acesso à Série A.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026]]

image Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano
Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

image Série A: Remo quer meia Lucas Lima, mas enfrenta concorrência de rivais; saiba detalhes
Leão Azul busca pelo meia Lucas Lima, porém encontra concorrentes fortes pelo meia que possui contrato com o Sport-PE

Outro atleta que teve o vínculo estendido é o volante Freitas, também de 22 anos. Natural de Aracati, no Ceará, o jogador pertence ao Fluminense e segue emprestado ao clube remista. Na última temporada, Freitas atuou em quatro partidas e também fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A.

Além das renovações, o Remo confirmou ainda duas contratações nesta sexta-feira. O primeiro reforço anunciado foi o zagueiro Léo Andrade, jogador experiente com passagens por clubes do exterior, como Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia, e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul. O clube também oficializou a chegada do lateral-direito João Lucas, de 27 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

REFORÇO

Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar'

Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem

09.01.26 19h56

REFORÇO

Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio

João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time

09.01.26 19h00

MAIS UM

Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026

09.01.26 18h49

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda