Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

O Clube do Remo segue ativo no mercado neste início de temporada, ao mesmo tempo em que intensifica a preparação para a estreia em 2026, marcada para o próximo dia 18, na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia. Nesta sexta-feira, a diretoria azulina anunciou a renovação contratual de dois atletas.

O zagueiro Kawan e o volante Freitas já estão integrados ao elenco no CT do Retrô, em Recife, onde o clube realiza a pré-temporada. Kawan, de 22 anos e natural de Belém, retorna ao Remo por empréstimo do Botafogo. O defensor chegou ao Leão em julho do ano passado e integrou a campanha azulina do acesso à Série A.

Outro atleta que teve o vínculo estendido é o volante Freitas, também de 22 anos. Natural de Aracati, no Ceará, o jogador pertence ao Fluminense e segue emprestado ao clube remista. Na última temporada, Freitas atuou em quatro partidas e também fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A.

Além das renovações, o Remo confirmou ainda duas contratações nesta sexta-feira. O primeiro reforço anunciado foi o zagueiro Léo Andrade, jogador experiente com passagens por clubes do exterior, como Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia, e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul. O clube também oficializou a chegada do lateral-direito João Lucas, de 27 anos.