Série A: Remo quer meia Lucas Lima, mas enfrenta concorrência de rivais; saiba detalhes

A busca por reforços continua no Remo. O único representante da Região Norte no Brasileirão da Série A. O clube azulino intensificou a proposta para ter na equipe o experiente meia Lucas Lima, de 35 anos. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Remo, porém, outros clubes entram na briga pelo jogador.

Lucas Lima é considerado como uma prioridade para o Sport-PE para a atual temporada. O jogador é tratado pela diretoria rubro-negra como peça fundamental no time que irá disputar a Série B, porém, o valor do salário do atleta é um entrave na questão.

O executivo de futebol do clube rubro-negro, Ítalo Rodrigues, falou em entrevista coletiva que o Sport se aproximou da proposta feita pelo jogador, porém, não teve avanço e afirmou que a negociação, para dar certo, precisa que o jogador queira vestir a camisa do Leão da Ilha em 2026.

“O Lucas desde o primeiro momento foi procurado pelo Sport. Chegamos muito próximo do que o Lucas Lima pediu (de salário), com uma diferença mínima e estamos aguardando a resposta dele. Estamos fazendo um esforço grande pra manter o atleta, mas temos que ser justo com o torcedor, mas o Lucas também tem que querer (permanecer). Não adianta demora dias, uma semana e precisamos de um time forte para jogar. Espero que ele aceite uma proposta e se apresente o quanto antes”, disse.

De acordo com o site GE Pernambuco, Lucas Lima recusou a proposta de redução salarial do Sport. O time pernambucano quer contar com o atleta, mas não consegue avançar nas tratativas e, já admite uma possível rescisão de contrato de forma amigável, porém, no meio dessa “novela”, está o Remo, que busca contar com o jogador para a temporada 2026. A diretoria azulina está em Pernambuco, onde o clube remista faz a sua pré-temporada e a possibilidade de Lucas Lima vestir azul-marinho existe.

Mas a busca por reforços não é só do Remo e outros clubes têm interesse em contar com o futebol do meia Lucas Lima. O Coritiba, rival azulino na Série A deste ano, também entrou na briga pelo atleta. A informação foi dada pelos jornalistas Lucas Rossafa e Júnior Cunha e confirmadas pela equipe de O Liberal. Outro clube que entrou na briga por Lucas Lima é o Goiás-GO, que disputará a Série B do Brasileiro, de acordo com o site NE45.

Lucas Lima é um meia ofensivo e que defendeu o Sport nas duas últimas temporadas. Pelo Leão da ilha foram 101 partidas, oito gols e 21 assistências, sendo o principal nome no acesso do clube à Série A do Brasileiro em 2024. Além do Sport, Lucas Lima também passou pelo Santos-SP, Palmeiras-SP, Internacional-RS e Fortaleza-CE.