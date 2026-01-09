Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

Caio Maia
fonte

Léo Andrade foi anunciado pelo Remo. (Reprodução / Instagram @leoandrade_66)

O Remo anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (9), a contratação do zagueiro Léo Andrade, de 27 anos. O defensor, que possui larga experiência no futebol internacional, já participava da pré-temporada que a equipe realiza no CT do Retrô, em Recife.

Natural de Curitiba, Léo Andrade foi revelado pelo Coritiba-PE, mas construiu grande parte de sua carreira fora do Brasil. O atleta passou pelo futebol português (Marítimo), russo (Khimki), grego (Lamia) e sul-coreano (Suwon Bluewings). 

Em sua chegada, Léo destacou a força da torcida como fator determinante para o acerto. "Chego muito motivado para vestir a camisa do Clube do Remo. O Remo é um clube de massa, com uma história gigante, e vou dar meu máximo em campo para honrar essa camisa", declarou o novo xerife do Leão.

Outros nomes no radar e pré-temporada

Léo Andrade não é o único rosto novo no CT do Retrô. Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente pelo clube. A expectativa é que, após a regularização documental e a finalização dos protocolos médicos, novos anúncios ocorram em breve. 

O Leão segue em Recife intensificando os trabalhos físicos e táticos. A estreia oficial da equipe na temporada ocorre dia 18 de janeiro, pela Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. A expectativa é que Léo Andrade já esteja à disposição para assumir a titularidade.

