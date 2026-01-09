Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. Caio Maia 09.01.26 15h03 Léo Andrade foi anunciado pelo Remo. (Reprodução / Instagram @leoandrade_66) O Remo anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (9), a contratação do zagueiro Léo Andrade, de 27 anos. O defensor, que possui larga experiência no futebol internacional, já participava da pré-temporada que a equipe realiza no CT do Retrô, em Recife. Natural de Curitiba, Léo Andrade foi revelado pelo Coritiba-PE, mas construiu grande parte de sua carreira fora do Brasil. O atleta passou pelo futebol português (Marítimo), russo (Khimki), grego (Lamia) e sul-coreano (Suwon Bluewings). Em sua chegada, Léo destacou a força da torcida como fator determinante para o acerto. "Chego muito motivado para vestir a camisa do Clube do Remo. O Remo é um clube de massa, com uma história gigante, e vou dar meu máximo em campo para honrar essa camisa", declarou o novo xerife do Leão. Outros nomes no radar e pré-temporada Léo Andrade não é o único rosto novo no CT do Retrô. Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente pelo clube. A expectativa é que, após a regularização documental e a finalização dos protocolos médicos, novos anúncios ocorram em breve. O Leão segue em Recife intensificando os trabalhos físicos e táticos. A estreia oficial da equipe na temporada ocorre dia 18 de janeiro, pela Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. A expectativa é que Léo Andrade já esteja à disposição para assumir a titularidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes léo andrade remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32