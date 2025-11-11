Banho de Jesus: sensitiva ensina banho de purificação contra ansiedade, depressão e tristeza

A sensitiva Márcia ensina o chamado banho de Jesus, um ritual espiritual indicado para quem enfrenta momentos de ansiedade, depressão, crises de pânico, doenças físicas ou tristeza. Segundo ela, ao portal Universa, a prática também pode trazer calmaria e equilíbrio emocional para crianças agitadas.

O que o banho de Jesus promove, segundo a sensitiva

De acordo com Márcia, o ritual é capaz de:

Purificar a aura;

Recarregar os chakras;

Elevar o padrão vibratório, proporcionando sensação de leveza e bem-estar.

A sensitiva explica que os ingredientes usados no banho são escolhidos por sua força espiritual e energia de proteção.

VEJA MAIS

Como preparar o banho de Jesus

Ingredientes:

2 litros de água quente;

1 copo de canjica pré-cozida (para paz e amor);

10 folhas de boldo (erva de Jesus Cristo, usada para limpeza da aura);

3 galhos de alecrim (erva da alegria, que estimula a autoestima e protege contra o mal);

1 galho de manjericão (símbolo da força e prosperidade).

Modo de preparo passo a passo

Macere bem as ervas com as mãos enquanto reza o Pai-Nosso dez vezes, em intenção a Jesus Cristo;

Adicione a canjica, misture e coe;

Após o banho higiênico, despeje o preparo do pescoço para baixo, mentalizando luz e paz;

Durma com o banho no corpo para potencializar os efeitos espirituais.

Momento ideal para realizar o ritual

Segundo a sensitiva, o banho de Jesus é indicado para uma limpeza energética profunda, capaz de realinhar os chakras e promover serenidade interior. Márcia afirma que a sexta-feira é o melhor dia para realizar o ritual, por ser considerado consagrado a Jesus.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)