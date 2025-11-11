Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Banho de Jesus: sensitiva ensina banho de purificação contra ansiedade, depressão e tristeza

Márcia Sensitiva explica como a prática elimina energias negativas e ajuda quem sofre de ansiedade e pânico

Jennifer Feitosa
fonte

Márcia Sensitiva explica como o 'banho de Jesus' ajuda a eliminar energias negativas e promover equilíbrio emocional (Instagram @marciasensitiva)

A sensitiva Márcia ensina o chamado banho de Jesus, um ritual espiritual indicado para quem enfrenta momentos de ansiedade, depressão, crises de pânico, doenças físicas ou tristeza. Segundo ela, ao portal Universa, a prática também pode trazer calmaria e equilíbrio emocional para crianças agitadas.

O que o banho de Jesus promove, segundo a sensitiva

De acordo com Márcia, o ritual é capaz de:

  • Purificar a aura;
  • Recarregar os chakras;
  • Elevar o padrão vibratório, proporcionando sensação de leveza e bem-estar.

A sensitiva explica que os ingredientes usados no banho são escolhidos por sua força espiritual e energia de proteção.

VEJA MAIS

image Benzedeira revela como afastar inveja e energias negativas do seu caminho
Descubra poderosas dicas de proteção espiritual contra inveja com a benzedeira Cris Meinberg. Aprenda rituais, banhos e orações para afastar energias negativas

image Saiba como fazer um banho energético para encerrar o mês e começar o próximo com boas energias
Ritual simples com ervas pode ajudar a liberar o que não serve mais e atrair proteção, paz e prosperidade para o novo ciclo

image Banho de sal grosso: prática popular pode oferecer riscos espirituais? Entenda
Embora popular, o banho de sal grosso deve ser feito com orientação, respeitando a espiritualidade de cada pessoa

Como preparar o banho de Jesus

Ingredientes:

  • 2 litros de água quente;
  • 1 copo de canjica pré-cozida (para paz e amor);
  • 10 folhas de boldo (erva de Jesus Cristo, usada para limpeza da aura);
  • 3 galhos de alecrim (erva da alegria, que estimula a autoestima e protege contra o mal);
  • 1 galho de manjericão (símbolo da força e prosperidade).

Modo de preparo passo a passo

  • Macere bem as ervas com as mãos enquanto reza o Pai-Nosso dez vezes, em intenção a Jesus Cristo;
  • Adicione a canjica, misture e coe;
  • Após o banho higiênico, despeje o preparo do pescoço para baixo, mentalizando luz e paz;
  • Durma com o banho no corpo para potencializar os efeitos espirituais.

Momento ideal para realizar o ritual

Segundo a sensitiva, o banho de Jesus é indicado para uma limpeza energética profunda, capaz de realinhar os chakras e promover serenidade interior. Márcia afirma que a sexta-feira é o melhor dia para realizar o ritual, por ser considerado consagrado a Jesus.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

limpeza energética

ritual espiritual

banho de jesus
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda