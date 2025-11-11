Banho de Jesus: sensitiva ensina banho de purificação contra ansiedade, depressão e tristeza
Márcia Sensitiva explica como a prática elimina energias negativas e ajuda quem sofre de ansiedade e pânico
A sensitiva Márcia ensina o chamado banho de Jesus, um ritual espiritual indicado para quem enfrenta momentos de ansiedade, depressão, crises de pânico, doenças físicas ou tristeza. Segundo ela, ao portal Universa, a prática também pode trazer calmaria e equilíbrio emocional para crianças agitadas.
O que o banho de Jesus promove, segundo a sensitiva
De acordo com Márcia, o ritual é capaz de:
- Purificar a aura;
- Recarregar os chakras;
- Elevar o padrão vibratório, proporcionando sensação de leveza e bem-estar.
A sensitiva explica que os ingredientes usados no banho são escolhidos por sua força espiritual e energia de proteção.
Como preparar o banho de Jesus
Ingredientes:
- 2 litros de água quente;
- 1 copo de canjica pré-cozida (para paz e amor);
- 10 folhas de boldo (erva de Jesus Cristo, usada para limpeza da aura);
- 3 galhos de alecrim (erva da alegria, que estimula a autoestima e protege contra o mal);
- 1 galho de manjericão (símbolo da força e prosperidade).
Modo de preparo passo a passo
- Macere bem as ervas com as mãos enquanto reza o Pai-Nosso dez vezes, em intenção a Jesus Cristo;
- Adicione a canjica, misture e coe;
- Após o banho higiênico, despeje o preparo do pescoço para baixo, mentalizando luz e paz;
- Durma com o banho no corpo para potencializar os efeitos espirituais.
Momento ideal para realizar o ritual
Segundo a sensitiva, o banho de Jesus é indicado para uma limpeza energética profunda, capaz de realinhar os chakras e promover serenidade interior. Márcia afirma que a sexta-feira é o melhor dia para realizar o ritual, por ser considerado consagrado a Jesus.
