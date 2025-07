Saiba como fazer um banho energético para encerrar o mês e começar o próximo com boas energias

Encerrar o mês com um banho energético é uma prática poderosa para quem deseja limpar energias acumuladas e começar um novo período com mais equilíbrio e positividade. O ritual, que pode ser feito em casa de forma simples e segura, é uma ótima forma de renovar o campo energético, afastar pensamentos negativos e se preparar espiritualmente para novos desafios e oportunidades.

Saiba fazer um banho energético para o fim do mês, quais são as melhores ervas para proteção e limpeza e dicas para potencializar os efeitos desse momento de autocuidado.

Por que fazer um banho energético no fim do mês?

O fim de um mês é, simbolicamente, o encerramento de um ciclo. É o momento ideal para refletir sobre o que passou e se abrir para o novo. O banho energético atua como um ritual de transição, ajudando a liberar mágoas, medos, cansaços e influências negativas que podem ter se acumulado ao longo dos dias.

Além disso, é uma forma de fortalecer a proteção espiritual, cultivar mais presença e alinhar as intenções para o que vem pela frente.

🌿 Ervas mais usadas no banho energético

Algumas ervas são tradicionalmente utilizadas para limpeza e renovação energética. Veja as mais indicadas:

Arruda : conhecida por afastar o mau-olhado e energias pesadas

: conhecida por afastar o mau-olhado e energias pesadas Manjericão : traz proteção espiritual e atrai boas vibrações

: traz proteção espiritual e atrai boas vibrações Alecrim : fortalece a energia vital e estimula a clareza mental

: fortalece a energia vital e estimula a clareza mental Camomila : promove paz interior e relaxamento

: promove paz interior e relaxamento Hortelã: refresca e ajuda a aliviar o estresse acumulado

Você pode usar as ervas frescas ou secas, de acordo com a disponibilidade.

🚿 Como fazer o banho energético passo a passo

Ingredientes:

1 litro de água

Um punhado de cada erva escolhida (de 2 a 5 tipos)

Modo de preparo:

Ferva 1 litro de água Desligue o fogo e adicione as ervas Tampe e deixe a infusão descansar por 15 a 20 minutos Coe e reserve a água Enquanto a mistura esfria, mentalize o que deseja deixar para trás: inseguranças, pensamentos negativos, ressentimentos, medos ou energias externas que causaram desequilíbrio

🛀 Como aplicar o banho energético

Depois do banho de higiene, derrame a água das ervas do pescoço para baixo, com calma e atenção plena. Enquanto isso, você pode repetir mentalmente:

"Eu me liberto do que não me serve mais. Estou pronta(o) para um novo ciclo, com proteção e boas energias."

Evite se secar com toalha e deixe o corpo absorver o banho naturalmente. Se possível, vista roupas claras e fique em silêncio por alguns minutos, em um espaço calmo.

💡 Dicas para potencializar o efeito do banho

Faça o banho no último dia do mês, preferencialmente à noite.

Acenda um incenso de limpeza, como sálvia ou lavanda, para purificar o ambiente.

Escreva em um papel tudo o que deseja soltar e, com cuidado, queime como parte simbólica do ritual de encerramento.

Medite ou respire profundamente por alguns minutos após o banho.