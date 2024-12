Banhos de ervas do Ver-o-Peso atraem turistas e paraenses para boas energias na virada do ano

A contagem regressiva para o Ano Novo aquece o comércio de banhos de ervas no tradicional mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará. Conhecido por suas cores, aromas e uma rica tradição cultural, o mercado se torna ponto de encontro para turistas e moradores que buscam renovação espiritual e energética para o próximo ano. Os banhos de ervas, preparados com misturas de plantas locais, prometem limpeza, proteção e atração de prosperidade.

Tradição que atravessa gerações

As erveiras, guardiãs de um conhecimento ancestral, estão em plena atividade para atender à demanda que, segundo elas, dobra no final do ano. Márcia Cardoso, de 45 anos, trabalha como erveira há 20 anos no Ver-o-Peso e confirma o movimento intenso: “A procura está muito grande, as vendas dobram no final do ano. As pessoas vêm em busca de banhos de descarrego para limpar as energias e de banhos atrativos, como os que atraem dinheiro, saúde e prosperidade.”

Miranir Alexandre, de 56 anos, começou no mercado aos seis anos, acompanhada pela mãe, e hoje mantém a tradição ao lado dos filhos. Para ela, o fim de ano é especial: “Os banhos mais procurados são o de descarrego, o atrativo e os kits prontos que já vêm com tudo. Mas tem cliente que prefere as ervas soltas, como arruda, manjericão e folha de canela. Cada erva tem sua força, e o banho precisa ser preparado com cuidado, sempre macerado, nunca fervido, para não perder a energia.”

Turistas encantados pela cultura

Entre os clientes que circulam pelo Ver-o-Peso está Jorge Rosendo, de 24 anos, produtor de eventos do Rio de Janeiro. Em sua primeira visita a Belém, ele se rendeu à tradição dos banhos de ervas: “Sempre ouvi falar sobre essa cultura tão viva. Decidi levar o banho da virada, que reúne várias ervas nativas, para usar com minha família no Rio. Quero começar 2025 com muita energia positiva e prosperidade. Belém me encantou, e pretendo voltar para conhecer mais dessa cidade incrível.”

Moradores fiéis à tradição

Os banhos de ervas também são parte do ritual de muitos paraenses. Jesyan Guimarães, de 27 anos, professor, é um exemplo disso. Pelo segundo ano consecutivo, ele retorna ao mercado para garantir seus banhos de descarrego e atrativos: “Ano passado comprei por indicação de uma amiga e deu super certo. Atrai conquistas pessoais e acadêmicas. Este ano, voltei para agradecer e pedir ainda mais coisas boas para 2025.”

A professora Bianca Souto, de 31 anos, também repete o ritual ao lado do amigo Jesyan. Ela destacou o valor cultural da prática: “Comprei o banho da garrafa maior, porque minha família é grande. Essa tradição é ancestral e poderosa. Além do banho atrativo, comprei o de descarrego, que ajuda a tirar inveja e olho gordo. É um cuidado necessário para começar o ano leve.”

Significados e preparos

Os banhos vendidos no Ver-o-Peso têm significados distintos. O banho de descarrego é usado para afastar energias negativas e abrir caminhos, enquanto o atrativo é voltado para chamar prosperidade e saúde. A erveira Miranir Alexandre explica o preparo: “Os banhos não devem ser fervidos. As ervas precisam ser maceradas e misturadas com água para manter sua força. Depois, o líquido é dividido e utilizado da cabeça aos pés, ou do pescoço para baixo, dependendo da intenção.”

A força do mercado

A movimentação no Ver-o-Peso reflete a valorização da cultura amazônica, que combina elementos religiosos, espirituais e tradicionais. Turistas, como Jorge Rosendo, saem encantados com a experiência, enquanto moradores como Jesyan Guimarães e Bianca Souto reafirmam o poder dos banhos na preparação para um novo ciclo.

Com vendas que dobram no período de festas, as erveiras continuam sendo as guardiãs de um saber único, conectando as pessoas ao passado e ao futuro em cada banho preparado. Para quem deseja começar 2025 com o pé direito, o Ver-o-Peso é o destino certo.