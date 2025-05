Banho de descarrego: aproveite a Lua Minguante para atrair energia postiva e proteção

Marcada por uma energia de introspecção e fechamento de ciclo, a lua minguante, que se iniciou na última segunda (19) e vai até o dia 27 de maio, transmite energia que auxilia na renovação emocional, física e espiritual, momento ideal para fazer a purificação e limpeza energética do corpo. É necessário focar em tudo aquilo que precisa ser removido, como energias negativas, inveja, competição no trabalho e vibrações densas.

Para a melhor renovação das energias e se livrar de toda negatividade, saiba como preparar o “banho da Lua Minguante”.

Preparo do banho

Ingredientes:

2 litros de água mineral fervida

5 folhas de laranjeira

2 folhas de manjericão

1 punhado de erva-cidreira

2 rosas brancas

1 punhado de sal grosso

Modo de preparo do banho:

Comece fervendo dois litros de água mineral e coloque em uma vasilha limpa, após esse processo, você vai acrescentar as folhas de laranjeira, o manjericão, a erva-cidreira e as pétalas das rosas brancas, na vasilha com a água. Depois disso, espere a mistura amornar e coe tudo com cuidado, agora, adicione um punhado de sal grosso e mexa bem, mentalizando a limpeza das más vibrações.

Na hora do banho despeje a mistura do pescoço para baixo, pedindo proteção, paz e renovação - para um efeito ainda mais forte, repita o banho durante três dias seguidos na Lua Minguante. Por fim, descarte os restos das ervas no lixo e lave bem a vasilha para usá-la normalmente.

Esse banho vai usar o poder da lua para proporcionar uma limpeza energética no seu corpo e renovar as energias para uma semana cheia de novos ciclos e positividade.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)