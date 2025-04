Como vencer os pensamentos negativos e acreditar mais em si mesmo

As distrações e dificuldades da vida podem dificultar pensamentos positivos no dia a dia, dando espaço à negatividade. Os pensamentos têm ligação direta com a saúde mental, física e emocional. Não estar 100% bem e ter pensamentos negativos, todos os dias, é normal. Mas é importante estar atento aos sinais de quando a negatividade está tomando conta e tem gerado pensamentos duvidosos sobre si mesmo.

Afinal, pensamentos negativos recorrentes podem trazer uma série de prejuízos para a saúde mental e física, já que incitam uma descarga significativa de emoções desagradáveis no organismo. A longo prazo, isso pode gerar depressão, ansiedade, além de patologias físicas, como hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outros.

Como a fé, a espiritualidade e o autoconhecimento podem ajudar a transformar pensamentos negativos em força e confiança foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

Em muitos momentos da vida, o ser humano passa por desafios que o fazem duvidar de si mesmo. Para o Padre Wiremberg, que é mestre em Teologia, doutorando pela PUC-Rio e especialista em Mariologia e Estudos em Doutrina Social Cristã, a fé pode ser um escudo contra a negatividade e uma força para reconstruir a autoconfiança.

“A fé é fundamental para combater a negatividade. A gente tem que ter muita atenção e estar revestido com esse escudo. Tem gente que mal dá um bom dia. Tem gente que acorda e parece que um caminhão de brita caiu na cabeça dela, cheio de pensamentos negativos, de ideias negativas, de que tudo vai dar errado. Se eu já amanheço o dia com o pé esquerdo, como se diz, e eu não consigo ter a leveza da vida. A autoconfiança vai depender, em termos psicológicos, da autoimagem que eu tenho de mim mesmo”, explica o Padre Wiremberg.

Para fortalecer a fé e manter a esperança, o Padre destaca a importância de confiar que os momentos de tristeza e dificuldade podem mudar. “A esperança é algo que vem de Deus e não nos decepciona. Deus não decepciona, mas marido, mulher, filhos, pai, mãe, todo mundo decepciona. Porém, a esperança de Deus não falha. No momento de incerteza, quem nos dá a certeza é o próprio Deus. A crise é um crescimento que aponta uma outra realidade, que eu não consigo enxergar com os olhos físicos. Se você não alimenta a fé e a esperança, você tende a se destruir espiritualmente. É muito importante vivermos cada dia, apesar dos percalços que a vida nos apresenta”, finaliza.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.