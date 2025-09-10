Benzedeira revela como afastar inveja e energias negativas do seu caminho

A inveja pode sugar suas energias, mas segundo a benzedeira Cris Meinberg, ela só encontra espaço quando há brechas espirituais. Por isso, carregar no dia a dia um patuá de proteção ou um galho de arruda é como criar um campo de defesa contra essa energia. Ao manter boas vibrações, diminuem as chances de que a inveja se instale em você. Aprenda rituais de proteção espiritual contra a inveja.

As práticas de benzimento fazem parte da cultura popular brasileira, com uso de plantas, ramos, fé, altares, santos, pretos velhos, velas, chás e simpatias. “Quem se sabota se abandona, e quem se abandona perde o fio da vida. Volta para si, limpa o corpo, acende a fé e caminha”, explica Cris Meinberg.

Como identificar o início da inveja?

Normalmente, a inveja nasce quando alguém deseja aquilo que outra pessoa possui. Alguns sinais são:

Comparação constante: mesmo possuindo algo, considera o do outro melhor.

mesmo possuindo algo, considera o do outro melhor. Vazio interior: perde valor quando descobre que outra pessoa também tem o mesmo bem.

perde valor quando descobre que outra pessoa também tem o mesmo bem. Desligamento espiritual: perde o foco do próprio caminho, luz e competências.

A visão espiritual da inveja

Coloca a pessoa em um ambiente negativo, como uma prisão.

Impede a alegria, já que o exterior se torna mais importante que o cuidado interior.

Dificulta o crescimento, com perda de oportunidades no caminho.

A energia pesada da inveja pode ser sentida no corpo e na mente, por isso a fé e a proteção espiritual são essenciais.

Caminho de transformação: como acabar com a inveja

Autoconhecimento: reconhecer seus dons e cuidar do seu percurso.

reconhecer seus dons e cuidar do seu percurso. Gratidão: valorizar o que já se tem.

valorizar o que já se tem. Compartilhar: dividir boas energias para enfraquecer a inveja.

dividir boas energias para enfraquecer a inveja. Proteção energética: usar banhos, orações e rezas para fortalecer o espírito.

“A inveja existe porque muitos se esquecem da sua própria centelha divina. Quem olha apenas para fora, esquece que dentro de si já há um tesouro. O antídoto é simples: olhar para dentro e honrar o que é seu”, defende a benzedeira Cris Meinberg.

Banho de proteção contra inveja

Arruda: desfaz olho gordo e energias pesadas.

desfaz olho gordo e energias pesadas. Guiné: protege contra inveja e más influências espirituais.

protege contra inveja e más influências espirituais. Alecrim: purifica e limpa o espírito.

purifica e limpa o espírito. Manjericão: atrai boas energias e abre novos caminhos.

Modo de preparo:

Ferva 1,5 litro de água. Adicione as ervas e ferva de 3 a 5 minutos. Desligue, abafe por 20 minutos e deixe esfriar. Coe e, após o banho higiênico, despeje a infusão da cabeça aos pés.

"Esse banho é mais do que água: é fé, é reza, é conexão com os guardiões da luz. Ele purifica, protege e fortalece seu campo espiritual", diz a benzedeira.

Ritual simples de proteção

Acenda uma vela branca pedindo luz e proteção.

Coloque um copo de água ao lado, que servirá como filtro espiritual.

Faça a oração: “Que a inveja se desfaça como vento que passa, e que a minha luz brilhe cada vez mais forte, com o amparo dos bons espíritos e da Mãe Terra.”

Oração para benzimento contra inveja

Em nome do Pai Criador, da Mãe Divina e da Força Sagrada da Terra,

eu ergo minha voz e minhas mãos para pedir limpeza, luz e proteção.

Que toda inveja lançada contra mim se desfaça agora,

como neblina diante do sol,

como sombra diante da chama da vela.

Que meus passos sejam guiados pela fé,

meus caminhos iluminados pelos bons espíritos,

meu coração fortalecido na esperança.

Que a inveja dos olhos não encontre morada em mim,

que as palavras de maldade não me alcancem,

que as intenções ocultas não penetrem meu campo.

Peço à Arruda que quebre o olho gordo,

à Guiné que corte todo mal,

ao Alecrim que purifique meu espírito,

e ao Manjericão que abra caminhos de paz.

Que a força das águas limpe meu corpo,

que o fogo da vela queime todo peso,

que o sopro do vento leve embora o que não me pertence,

e que a Terra firme meus pés na estrada do bem.

Assim está dito, assim está feito, assim permanecerá. Amém.

Essa oração pode ser feita no momento do banho de ervas, antes de sair de casa ou junto de uma vela branca e um copo d’água.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)